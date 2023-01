Epic, era, gate: op sociale media is overdrijven tot een kunstvorm verheven

Het was niet makkelijk om deze week het vermakelijkste non-nieuwtje aan te wijzen, maar kroketgate was een grote kanshebber. Misschien moet ik dit even toelichten voor degenen die de afgelopen dagen met hun neus in een moeilijk, dik boek zaten. Kroketgate komt erop neer dat juicekanon Yvonne Coldeweijer de weduwe Hazes van de rechter geen gecremeerde kroket meer mag noemen.

Het was het soort nieuws waar je een vers wit bolletje omheen wil vouwen om er grote, gedachteloze happen van te nemen. Smakelijk, ook dankzij dat zakje mosterd dat je er altijd bij krijgt, als je maar niet te lang nadenkt over wat je aan het consumeren bent.

Toch heb ik zowaar nog meer gesmuld van M&M-gate, om in laag nutritionele sferen te blijven. Tucker Carlson, Fox News-presentator en net als Rachel Hazes behept met de teint van een Mora-snack, was met gefronste wenkbrauwen van leer getrokken tegen de pratende M&M-figuurtjes uit de reclames, en had zijn conservatieve achterban geïnspireerd hetzelfde te doen.

Tucker Carlson bespreekt 'woke' M&M's op Fox News. Beeld Fox News

Het was nog tot daaraan toe geweest dat die neurotische oranje M&M zo te koop liep met zijn angstprobleem, maar de nieuwe inclusiviteits-M&M (paars met een kern van pinda) had het echt te bont gemaakt. Te woke, natuurlijk, maar volgens Carlson ook te dik. Kwam nog bij dat de bruine M&M haar naaldhakken had ingeruild voor comfortabelere blokhakken en de groene M&M geen kittige knielaarzen meer droeg maar seksloze witte gympen. En hielden die twee nu elkaars handje vast?

Om Carlsons relaas samen te vatten: konden de vrouwtjes-M&M’s in godsnaam gewoon gewillige eye candy blijven? Of zou woke pas rusten als echt álles kapot was?

Het is nogal kluchtig allemaal, en als je bij het woord ‘gate’ nog denkt aan het aftreden van president Nixon, kom je bij kroketgate en M&M-gate bedrogen uit. Op sociale media volgen de gates elkaar sneller op dan dat er noemenswaardige dingen kunnen gebeuren, laat staan politieke schandalen met grote, historische gevolgen. We zijn zelfs al bij de tweede kroketgate aanbeland – de eerste speelde zich niet af in de rechtbank maar in 2017 op de reservebank van Feyenoord, waar spits Michiel Kramer een broodje kroket had zitten verorberen, tegen het zere been van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Het moet natuurlijk ook wat met mensen doen, al scrollend van relletje naar nietsigheid naar wissewasje gaan, wetend dat ze een prima leven kunnen leiden zonder ook maar iets mee te krijgen van wat er op sociale media gebeurt. Hebben ze toch weer een uur over de Hazesjes zitten filosoferen. En moeten ze hun mening over het schoeisel van de groene M&M niet eens herzien?

Het is een schrale troost, maar een gate klinkt tenminste nog als iets waaraan je geheel terecht zeeën van tijd aan hebt verspild.