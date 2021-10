Enquêtes helpen de redactie nieuwe verhalen naar boven te halen

Een deelnemer aan het Woonprotest in Amsterdam, 12 september. Beeld Joris van Gennip

Het zal sommige lezers misschien zijn opgevallen: ­­­de Volkskrant zet geregeld ­enquêtes in om antwoord te krijgen op journalistieke vragen. Eind augustus stond er bijvoorbeeld een groot stuk in het ­Zaterdagkatern over tijdelijke verhuur van woningen, met daarin de resultaten van een enquête die de redactie via de website en ­sociale media had verspreid. 360 huurders met een tijdelijk contract deden mee.

Hoe is deze manier van werken ontstaan? ‘Er komen bij ons veel tips binnen’, vertelt chef datajournalistiek Xander van Uffelen. ‘Redacteuren spreken daarnaast natuurlijk veel personen. Maar als je één mail leest of slechts één verhaal hoort, weten we nog niet of deze ervaringen bij meer burgers spelen. Bij de toeslagenaffaire hebben we gemerkt dat het de kunst is om ervaringen van ouders met elkaar te verbinden om het grotere plaatje te zien.’

Daarom zet de redactie nu in op enquêtes onder specifieke doelgroepen, vertelt Fleur de Weerd, redacteur van de dataredactie. ‘We wisten dat er door een wetswijziging steeds meer tijdelijke huurcontracten zijn. We vroegen ons af wat de gevolgen daarvan zijn voor huurders die zo’n contract hebben getekend. Dus stelden we een vragenlijst op die we onder deze groep verspreidden.’

De uitkomsten van de enquêtes gebruikt de redactie niet om een representatief beeld te schetsen, maar om ervaringen te verzamelen die nieuwe inzichten op een onderwerp kunnen bieden. ‘Als je 360 mensen ondervraagt leer je meer dan als je tien mensen op straat interviewt’, zegt De Weerd. ‘En je gaat verbanden zien. Zo merkten we dat veel mensen met een tijdelijk huurcontract grote ­levenskeuzes, zoals het beginnen van een gezin, uitstellen en dat ook de sociale cohesie ­eronder lijdt: mensen bouwen geen band meer op met hun buren.’

Ondertussen zit er alweer nieuw onderzoek in de pijplijn. Een enquête onder bijstandsontvangers is inmiddels afgerond. Daar zal binnenkort een artikel over verschijnen.

Van Uffelen zegt dat er nog meer enquêtes zullen volgen. ‘Het is voor ons duidelijk dat we hiermee – naast de reguliere onderzoeksjournalistiek die de Volkskrant bedrijft– interessante nieuwe informatie naar boven halen.’