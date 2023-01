Enkele voornemens voor 2023, in willekeurige volgorde

Meer sporten, althans, meer leuke sporten, misschien eens leren schaken. Meer tijd doorbrengen met mijn ouders. Meer geduld hebben met mensen die dat verdienen. Minder geduld hebben met mensen die dat niet verdienen. Minder op mijn telefoon zitten. Minder op mijn telefoon zitten. Minder op mijn telefoon zitten. Meer lezen, maakt niet uit wat, luister gewoon eens een keer als mensen je tips geven, behalve als die tips over opiniestukken of Sally Rooney gaan. Meer kaas.

Meer naar buiten, wandelen is het nieuwe yoga. Nog minder het nieuws volgen. Minder ergeren aan mensen, of in elk geval proportioneel ergeren. Minder films met Liam Neeson kijken (ik bedoel films waar Liam Neeson in speelt. Films in het gezelschap van Liam Neeson kijken, dat zou ik alleen maar meer willen doen). Meer zeggen: ik weet het niet, ik heb er geen verstand van – ook als ik er wel verstand van heb. Minder grijs dragen.

Meer naar mijn dochters kijken op alledaagse momenten. Meer naar mijn dochters kijken op alledaagse momenten. Meer naar mijn dochters kijken op alledaagse momenten. Meer reizen. Ongeveer dezelfde hoeveelheid koffie drinken. Minder sleur. Minder boos worden als ik langs een deur loop en de lus van mijn ochtendjas blijft haken in de deurklink van die deur, iets wat je, als je het zou proberen, in geen honderd keer zou lukken, maar op de een of andere manier gebeurt het mij zo vaak dat ik denk dat mijn ochtendjas een ziel heeft. Meer groente. Meer fruit.

Minder aantrekken van wat andere mensen vinden. Minder aantrekken van wat andere mensen vinden. Minder aantrekken van wat andere mensen vinden. Meer dansen, desnoods in mijn eentje. Meer drinken, met vrienden. Minder ruzie maken. Meer naar het museum. Meer vragen stellen aan vreemden. Meer nacho’s. Meer mijn best doen om te begrijpen waarom mensen bij crossfit hun T-shirt opeens uittrekken. Meer durven. Minder mezelf met anderen vergelijken. Meer dingen alleen met mijn oudste dochter doen. Meer dingen alleen met mijn jongste dochter doen. Meer verhuizen. Minder hoge verwachtingen hebben bij een serie waar iedereen lyrisch over doet (hoi White Lotus).

Meer met falsetto zingen als ik onder de douche sta, ook in de sportschool, juist in de sportschool. Meer tegen mijn vrouw zeggen dat ik van haar hou. Minder ergerniswekkend vinden dat iedereen die twee woorden achter elkaar kan zeggen een podcast heeft. Minder Dance Monkey. Meer Brian Wilson. Meer Marlena Shaw. Minder zeuren. Nee, vergeet die maar. Meer etentjes organiseren. Meer voorlezen. Minder vaak om half tien naar bed gaan. Meer ontspannen zijn. Minder van anderen vragen. Minder van mezelf vragen.