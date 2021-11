Enigszins dreigend werd gewaarschuwd dat er geen duplicaten verstrekt zouden worden

De Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden stuurde een lidmaatschapspas op (niet voor mij, maar voor het hier in huis wonende lid 077244). Er zijn vaker lidmaatschapspassen verschenen, maar dit keer was het anders. Op de pas stond geen foto meer, maar een streepjescode en een QR. In de begeleidende brief werd verteld dat deze nieuwe pas van gerecyclede petflessen was gemaakt en dat hij levenslang geldig zou zijn. Enigszins dreigend werd gewaarschuwd dat er geen duplicaten zouden worden verstrekt.

Van al het materiële dat de mens om zich heen verzamelt, is er weinig waarvan je zeker weet dat het blijft. Het was gek om ineens een object in huis te hebben dat nooit weggegooid zal worden, ook al wordt het waarschijnlijk nooit gebruikt. Het weggooien zal pas gebeuren als wij er niet meer zijn.

Of misschien zelfs dan niet. Misschien vergaat die pas pas als we door klimaatverandering het smeltpunt van plastic hebben bereikt.