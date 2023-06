Energietransitie EU dreigt in wensdromen over werelddominantie te blijven steken

De symbolische opening van de accufabriek voor elektrische auto's van Volkswagen in het Duitse Salzgitter, september 2022. Beeld DPA

Eeuwenlang heeft Europa er een tamelijk koloniale grondstoffenhuishouding op na kunnen houden. Nog lang nadat ‘onze’ overzeese gebiedsdelen onafhankelijk waren geworden, konden we ze voordelig exploiteren. Onze afhankelijkheid had geen prijs.

Die verhouding is aan het kantelen, zo blijkt (opnieuw) uit een waarschuwing van de Europese Rekenkamer. Een gebrek aan de benodigde grondstoffen zoals lithium en kobalt dreigt de productie van auto-accu’s zozeer te belemmeren, dat de groei van het elektrische wagenpark op zijn grenzen stuit. Het door Brussel geplande verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035 komt op losse schroeven te staan.

De Europese Unie, zo constateert onderzoeksleider Annemie Turtelboom, bevindt zich in een zwakke positie. Dat dit in algemenere zin geldt, heeft Europa vorig jaar na de Russische invasie in Oekraïne al gemerkt: zonder genoeg eigen grondstoffen zijn we dermate afhankelijk van andere landen, dat we ze langer te vriend moeten houden dan we zouden willen.

Ging het vorig jaar om onze fossiele band met Rusland, het huidige alarm toont aan dat ook een groene energievoorziening op grenzen stuit, en dat Europa daar misschien eerder tegenaan loopt dan andere plekken in de wereld. Dat die beperkingen juist in deze contreien gepaard gaan met tomeloze verwachtingen en torenhoge ambities, maakt de spanning extra groot.

De Europese Unie wilde wereldleider worden bij de productie van accu’s voor elektrische auto’s, en stak de afgelopen jaren dus miljarden aan subsidies, garantiestellingen en staatssteun in de sector. Geld was er genoeg. Maar een overzicht was er niet, en hoe dat geld het probleem van de aanvoerketen moest oplossen evenmin. Voor investeerders lijkt de onzekerheid te groot.

Subsidies blijken niet meer voldoende om bedrijven te verleiden de Europese ambities waar te maken. Om de grondstoffenaanvoer veilig te stellen is een meer strategische aanpak nodig, die misschien wel structurele veranderingen in de Europese politiek-private constellaties vereisen.

Zo zullen bedrijven moeten worden verplicht of gestimuleerd langjarige contracten aan te gaan, zodat ze minder snel voor verrassingen of prijsschommelingen komen te staan als de schaarste de kop opsteekt. Ook zullen er meer Europese mijnen moeten komen, waardoor nimby-gevoelens wat vaker het onderspit zullen delven. Geen schone toekomst zonder vuile handen.

Op langere termijn is een circulaire economie, waarin grondstoffen uit batterijen en accu’s worden teruggewonnen en worden hergebruikt, de enige echt duurzame oplossing. Maar die opgave, zowel technologisch, economisch als sociologisch, is enorm. Een circulaire economie vergt een systeem waarin recycling goedkoper is of meer wordt gewaardeerd dan de verwoestende ontginning van nieuwe voorraden. Brussel heeft alvast zijn doelstellingen: in 2035 moet minimaal 10 procent van het lithium in nieuwe batterijen uit gerecycled afval komen.

Dan nog is het goed mogelijk dat we op lange termijn gewoon met minder genoegen moeten nemen. Ook in de geëlektrificeerde toekomst zijn er overbodige luxes.