En zo was de Kim-Putterstoets nog niet gelanceerd of hij was al ingehaald door de Gert-Jan-Segerstoets.

Het is een mooie toets die Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, afgelopen zaterdag introduceerde in Lunteren, waar de leden van zijn partij bijeen waren: de Kim-Putterstoets, om nieuwe beleidsvoornemens op te beoordelen. Genoemd naar de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau die al een paar jaar aan iedereen die luisteren wil het verhaal vertelt van de scheidslijnen die door de samenleving lopen.

Waar je aan de ene kant mensen hebt die het meezit in het leven, mensen die hebben kunnen doorleren en daar een vast inkomen aan hebben overgehouden, of een flexibel maar hoog inkomen, die omhangen zijn met allerhande zekerheden en met de juiste vrienden en kennissen, en die daar leuk van kunnen wonen en comfortabel van kunnen leven.

En waar je aan de andere kant mensen hebt die van onzeker baantje naar onzeker baantje hoppen, of in uitkeringen zonder uitzicht op verbetering. Mensen die in alle verkeerde lijstjes staan: ze doen stommer of gevaarlijker werk, ze leven ongezonder, ze gaan eerder dood en ze hebben een intense hekel aan de overheid. Daar, op het pluche, zetelt de vijand, weten ze – en geef ze in dat laatste eens ongelijk.

Want wat hebben ze aan een overheid die ze met manische vrolijkheid ‘uitnodigt’ tot ‘meedoen’ en ‘invechten’ teneinde ‘kansen te pakken’, wanneer er niks te pakken valt. En wanneer dat ‘uitnodigen’ bestaat uit bedreigingen (om te korten op uitkeringen), beledigingen (door te dwingen tot het doen van stupide werk) of vernederingen (door te verplichten onder het minimumloon te werken).

Volgens de Kim-Putterstoets is een overheid betrouwbaar, houdt ze zich aan haar woord en vindt ze het winnen van het vertrouwen van de gewone mensen het allerbelangrijkst. Segers dacht daarbij vooral aan de verwikkelingen rond Lelystad Airport en aan de gaswinning in Groningen en aan het laatste bizarre plannetje van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff om het sociaal minimum om te smeden tot iets dat je kunt ‘verdienen’ met gewenst gedrag, maar zijn leden wisten er nog eentje: het voornemen van dit VVD-CDA-D66-CU-kabinet om het mogelijk te maken arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen.

Over deze aanval op de beschaving is nogal wat te doen, en ook de leden van de ChristenUnie die in Lunteren bijeen waren besloten massaal om Segers met een opdracht terug te sturen om de scherpste kantjes van dit onzalige plan af te slijpen.

Dat was een interessant moment, omdat de CU-top terstond bezwerende formules over de massa begon uit te strooien. Want het is absoluut zielig voor de arbeidsgehandicapten om ze zo tekort te doen, en een ander zal de Kim-Putterstoets vermoedelijk niet doorstaan, maar het staat nu eenmaal wel in het regeerakkoord. En dat heeft de ChristenUnie wel mede ondertekend. En ‘we stáán voor onze handtekening’. En daar was ook de meloen weer, die Gert-Jan Segers ‘heeft moeten doorslikken’, want tja, coalitieregeringen hebben nu eenmaal een prijs.

En zo was de Kim-Putterstoets nog niet gelanceerd of hij was al ingehaald door de Gert-Jan-Segerstoets.