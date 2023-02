En zo gaat het gelukkig toch weer over Wybren van Haga.

Zeventien dampende Kamervragen stelde Wybren van Haga over de ‘controversiële schrijver’ Pim Lammers, die ‘seksuele handelingen met kinderen normaliseert en verheerlijkt’. Daarmee was hij een drijvende kracht achter de gevaarlijke en onheuse klopjacht die tot doodsbedreigingen leidde, ook al las hij nooit iets van Pim Lammers, behalve die paar uit de context getrokken alinea’s.

Hij zwijgt erover tijdens een campagnebijeenkomst van zijn nieuwe partij BVNL, maar zegt na afloop desgevraagd dat hij met ‘talloze moeders’ in ‘appgroepen’ zit, en de ‘ophef’ daar politiek vertaalde.

Is dit verkiezingsmarketing, Wybren van Haga? ‘Nee, nee nee... ik wilde alleen maar vragen of zo iemand nou een goed profiel heeft om het Kinderboekenweekgedicht te schrijven.’

Wybren van Haga laat trots een verkiezingsposter zien in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Het is in een bovenzaal in Westerbork, Drenthe, het zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Alle stoelen bezet met kiezers die zweven in het uiterst rechtse universum, waar partijen opereren als FvD, Ja21, BBB, PVV en BVNL – een sterrengordel van gemakkelijk populisme waarin ze allemaal hetzelfde vinden, en kennelijk toch weer niet. Dat maakt het ingewikkeld om te kiezen.

De buitenlanders hebben het gedaan, Rutte en Kaag hebben het gedaan, de Europese Unie heeft het gedaan, stikstof is geen probleem – zo zijn hun programma’s ongeveer samen te vatten. Het is lastig om je dan te onderscheiden. Dus als iemand in de zaal ernaar vraagt, zegt Wybren van Haga dat zijn BVNL vooral erg ‘kapitalistisch’ is.

Wybren van Haga is ex-VVD, ex-FvD en nu wil hij op eigen kiel de politiek binnenvaren. Onderweg neemt hij het niet te nauw met de feiten: corona is ‘een griepje’, ivermectine een prima medicijn, stikstof een truc om land vrij te maken voor de ‘massa-immigratie’ van ‘402 duizend immigranten per jaar’.

Zijn entourage gaat gekleed in blauwe pakken. De lijsttrekker in Drenthe, Arjen Schuiling, draagt als enige een das. Hij werd bekend als bijrijder op de trekker die tijdens het boerenoproer in Groningen dwars door de hekken ging, werd opgepakt en weinig wroeging kende: ‘Wij bepalen wat er gebeurt.’ Nu stelt hij zich voor als ‘agrarisch en hippisch ondernemer’. Zijn discours behandelt ‘structuurverbindingen’, ‘wensnatuur’ en ‘boemerangs’, en hoewel de context onduidelijk is (duurzaamheid?) sluit hij af met het fraaie: ‘Je kunt de energie uit Drenthe halen, maar niet de energie uit de Drent.’

De lijsttrekker voor de senaat is ook een bekende: Eric de Bie, de notaris die FvD-gedeputeerde werd in Brabant en Thierry Baudet nog heel lang trouw bleef, ook al verdedigde hij als bestuurder standpunten tegen de partijlijn in. Hij zegt: ‘Als ik de kans krijg dit kabinet te laten vallen, dan doe ik dat.’

Bij de borrel moet hij even kauwen op de naam Pim Lammers, hij kent de zeventien Kamervragen noch de schrijver, maar in het algemeen, zegt hij, ‘ben ik van: hard op de zaak en zacht op de man’. Al gaat ook dat tegen de partijlijn in.

De inquisitie tegen Pim Lammers begon met een blog van een anonymous, kreeg vaart door een presentatrice, een model, een ultrakatholieke marketeer en Hart van Nederland (‘viespeuk’), en Wybren van Haga zette er een Haags stempel op. Allemaal hadden ze wat te winnen: aandacht, geld, kijkcijfers, kiezers. Allemaal weten ze dat pedofielen de volksduivels zijn van deze tijd: de verdenking alleen al was destijds genoeg om een hulpeloze man uit zijn Apeldoornse huis te jagen.

Is dit het waard, Wybren van Haga? Nou ja, zegt hij, ‘het vrije woord is heilig’ en doodsbedreigingen ‘verwerpelijk’, die Kamervragen ‘iets te stevig’, ‘we hadden het genuanceerder moeten doen’.

Maar excuses – nee.

‘Het doet mij werkelijk pijn als die schrijver niet meer over straat kan. Maar als hij een vent was geweest, had hij gezegd: bekijk het maar, ik blijf gewoon staan. Ik word zelf ook bedreigd hè. Ik mag ook niks over ivermectine zeggen, maar doe het wel. Ik steek mijn kop ook boven het maaiveld uit.’

En zo gaat het gelukkig toch weer over Wybren van Haga.