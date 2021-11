En weer probeert een BN’er de boel te flessen

Gotogotogot, nu Nicolette van Dam weer die de mist ingaat. Om de Volkskrantsnobs (hartjes voor jullie!) voor te zijn die zelfingenomen ‘wie is Nicole van Dam’ gaan roepen, lijkt het mij een goed idee dit even uit te leggen. Maar nu val ik toch een beetje in mijn eigen snobistische valkuil. Want werkelijk niets wat ik van haar vind op Wikipedia heb ik ooit gezien. Natuurlijk is Nicolette de blonde vrouw die meespeelt in de reclame voor de Postcodeloterij en uiteraard is ze getrouwd met zakenman Bas Smit die zich tijdens de crisis in Afghanistan online van zijn charitatiefste kant liet zien, door op de socials te laten weten dat hij had ‘besloten dagje geen strand te pakken en dus vier dure strandbedjes bespaard, geen uitgebreide lunch met fles rosé en geen taart. Deze heerlijke besparing besloten te doneren aan de hartverscheurende situatie in Afghanistan.’ Verder weet ik dat haar ouders een slagerij en een broodjeszaak in Amsterdam-Zuid hebben, maar de series waarin ze speelde en de woonprogramma’s die ze presenteerde, heb ik – toch liefhebber van het genre – nooit gezien. Nicolette van Dam is dus vooral Nicolette van Dam. BN’er van beroep.

Beroeps-BN’er zijn anders dan gewone BN’ers zoals Matthijs van Nieuwkerk of Eva Jinek, bij wie bekendheid geen doel op zich is, maar een uitvloeisel van hun werk. Beroeps-BN’ers hoeven juist helemaal niet goed te kunnen interviewen, presenteren of acteren, maar moeten vooral bekend zijn, omdat met die bekendheid geld valt te verdienen. Door reclame te maken op Instagram of eigen kleding-, voedings-, of make-uplijnen op te zetten. En dat heeft Van Dam gedaan. Net als Giel Beelen (druppels) en Lieke van Lexmond (edelstenen en druppels) wil ze met een vleugje misleiding en een flinke dosis flauwekul geld verdienen aan sukkelaars die voor verkooppraatjes vallen. Nicolette heeft namelijk groentesnoepjes op de markt gebracht.

Dat klinkt gezond en dat is niet voor niks. Als argeloze ouders denk je dan toch dat je je kind iets goeds voorzet. Van Dam legt in een begeleidende video uit dat de snoepjes in zes handige zakjes zitten waardoor er ‘altijd verantwoord kan worden gesnoept’. Maar er is niks verantwoords aan! De snoepjes bestaan voor de helft uit suiker. En dat het dan gaat om ‘natuurlijke suiker’ zoals Van Dam benadrukt, doet er niet toe. Rietsuiker en bietsuiker zijn ook natuurlijk. Suiker is suiker, dikmakend en ongezond. Van Dam richt zich, terwijl kidsmarketing door alle voedingswetenschappers als schadelijk wordt beschouwd, vooral op kinderen: ‘Kids moeten de fun gaan zien in het eten van het groente- en fruitsnoepje, waardoor het toegankelijker wordt groente op je bordje te krijgen.’ Dus kinderen moeten worden gestimuleerd groente te eten door eerst snoep weg te kanen? Wat een flauwekul. Van Dam gebruikt het gezonde imago van groente om kinderen rotzooi aan te smeren. Terecht is zij genomineerd voor het Gouden Windei van Foodwatch.

Mooi is altijd hoe beroeps-BN’ers reageren op kritiek. Zo zijn er de collega’s die voor hen in de bres springen, zoals Patty Brard, die meende dat critici vooral Nicolette moest hebben omdat ze BN’er is. Ook Van Dam zelf meende dat ‘hoge bomen veel wind vangen’. Maar beste hoge bomen, zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt niet én dankzij je BN’er-status rommel verkopen én verbolgen verkondigen dat je alleen maar kritiek krijgt omdat je BN’er bent.