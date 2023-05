En weer komt er een wijziging die ons kwakkelende kinderopvangsysteem zwakker maakt

Je moest even stevig internetten om het allemaal te decoderen, maar de mail die ik deze week kreeg van de kinderopvang van S. (1) bracht slecht nieuws. Per 1 juli, las ik, mag worden afgeweken van het vastegezichtencriterium, ‘om in te kunnen spelen op de behoefte van de kinderen’. Volgens die regel moet een kind altijd één vast gezicht op de groep zien, want die kleinsten kunnen niet tegen variété. Straks mag er vier weken een invaller komen die we ook ‘vast gezicht’ noemen, zonder maximum aan het aantal los-vaste vaste gezichten dat de opvang inschakelt. Onlangs bepaalde het ministerie nog dat in plaats van eenderde nu de helft van de medewerkers ‘beroepskracht in opleiding’ mag zijn, een soort vergulde stagiair.

Interessant, zeker naast een ándere aanpassing: per 1 januari 2024 noemen we die stagiairs ook ‘vast gezicht’. Handig, want zo kan een roedel van acht baby’s die voorheen werd gemanaged door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers plus één stagiair, worden bemand door één invaller en één stagiair, die in totaal 3 uur per dag alleen staan. Fantastisch nieuws voor managers met roosterproblemen, fantastisch nieuws voor de kinderopvangmedewerker die ook eens vakantie wil, maar geen fantastisch nieuws voor kinderen.

Nu al meldt de GGD dat beroepskrachten in opleiding te snel worden ingezet, en het aantal incidenten op de kinderopvang is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Volgens Gjalt Jellesma, voorzitter van belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang Boink, holt de kwaliteit van de kinderopvang achteruit. Valpartijen, weglopers, ongelukken met hete soep en erger. Jellesma herinnert het zich goed, vertelt hij per telefoon, de sfeer van ‘dit nooit meer’ na het drama met Robert M. op het Hofnarretje. ‘Destijds constateerde hoogleraar Louise Gunning in een rapport dat daar ontzettend veel stagiairs rondliepen, waardoor de kwaliteit niet gewaarborgd kon worden. Een goede pedagogisch medewerker kweekt mettertijd een paar ogen in haar rug. Dat komt onder druk te staan als de verhouding stagiairs-beroepskrachten 1 op 1 is, nog meer als een van beiden invaller is.’

Voor de helderheid: de dames op de opvang van S. zijn schatten die zwaar werk leveren voor een sober salaris, maar het is ook voor hen geen oplossing om iedere student alvast volwaardig kinderopvangmedewerker te maken – het is een affront voor hun vak. De langetermijneffecten zijn driewerf snert: ervaren medewerkers worden zwaarder belast, jonge mensen bedanken voor de druk en sommige ouders brengen hun kind liever niet naar zo’n zorgbatterij. Intussen proberen kinderopvangorganisaties verder aan de regels te knagen. Onder druk van winstgedreven private-equitybedrijven wordt de toch al kwakkelende opvang stilletjes uitgekleed tot een basic babystalling – waarvoor je intussen wel, even zien, 930 euro per maand voor twee dagen per week betaalt (excl. toeslag).

Het was een geplande teleurstelling natuurlijk, toen vorige maand de gratis kinderopvang werd doorgeschoven naar 2027. Het plan leek van meet af aan op de droomvakantie naar Disney World die Vadertje Staat elk voorjaar blijft beloven, terwijl Moedertje Sector zachtjes prevelt dat het eigenlijk helemaal niet kán. Wat in verkiezingstijd werd voorgesteld als bittere noodzaak voor de emancipatie, kansengelijkheid en arbeidsparticipatie, bleek toch sluitpost. Personeelstekort, de ouders zouden het vast begrijpen.

Steeds vaker wordt hardop gefantaseerd over een publieke basisvoorziening waar we kwaliteit kunnen afdwingen. Hoe heerlijk dat ook lijkt, ik vermoed dat het gemak waarmee de lat wordt verlaagd een gespletenheid in Nederland verraadt: is de kinderopvang een peuterparking waar overtollige mensen tussen negen en vijf worden opgehokt terwijl hun ouders werken, of een educatieve, sociale voorziening waar een mensenleven begint? In landen waar de opvang goed geregeld is, zijn kinderlozen niet te beroerd om te investeren in kinderopvang, omdat er een andere attitude heerst. Ik vrees dat een diepgewortelde overtuiging de vooruitgang tegenhoudt: dat de zorg voor kinderen een privéprobleem is.