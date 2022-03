En wat brengen de Turkse roddelbladen in tijden van oorlog, vlakbij in Oekraïne?

Turkse roddelbladen Beeld Rob Vreeken

Oorlog in Europa, en welke blikvanger heeft de Turkse krant Takvim op de voorpagina? Uiteraard, actrice Cansu Dere in een bevallige houding, met een ultrakort rood jurkje.

Een dramatische gebeurtenis rechtvaardigt deze prominente plek in het overzicht van het wereldnieuws: Dere had ‘naar wordt beweerd’ een verhouding met de Amerikaanse sportman Miles Chamley-Watson, maar die heeft de Turkse schoonheid gedumpt en is teruggekeerd bij zijn vorige liefde, actrice Madelaine Petsch. SON DERECE ÜZGÜN, heel verdrietig, staat erbij, met DERE in een afwijkende kleur. Takvim is dol op woordgrapjes.

Stroom sensatie

De krant is een van de tientallen tabloids in de schappen van de kiosken in Turkije. Met een oplage van ruim 20 miljoen voorzien ze de Turkse lezer van een dagelijkse stroom sensatie, roddels, gruwelberichten, kruiswoordpuzzels, amusement, veel voetbal natuurlijk en toch ook brokjes politiek en economisch nieuws.

Toegegeven, ook de tabloids ontkomen nu niet aan het oorlogsnieuws. Je zou kunnen zeggen: wat in Oekraïne gebeurt, is zo sensationeel dat het zeer wel in de journalistieke formule van de bladen past. Uiteraard wel op de geëigende manier, appellerend aan de primaire emoties bij de lezer. Kinderleed is de voornaamste invalshoek. Posta opent met een foto van een wanhopig kijkende peuter, de handen tegen het raam van een trein. In kapitalen: ‘Laat de ogen van deze kinderen zien aan Poetin’.

De kleuren, hoofdletters en andere grafische aandachttrekkers schreeuwen je bij alle tabloids vanaf de - ouderwets grote - pagina’s tegemoet. Turkije heeft hier een traditie. De Turkse pers werkte al royaal met kleurenfoto’s toen dat bij de meeste Europese dagbladen nog gold als platvloers.

Sommige titels in het rek ogen iets rustiger dan Takvim en Posta. In Turkije geldt wat ook de Britse pers van oudsher parten speelt: kwaliteitskranten zijn zodanig besmet geraakt door de populaire tabloids, dat zij er vaak niet aan ontkomen de bagger serieus te nemen die door de pulpbladen tot ‘nieuws’ wordt gepromoveerd.

Parallelle wereld

En zo leeft een groot deel van het Turkse lezerspubliek in een parallelle wereld, met andere feiten en realiteiten dan in de gewone. Onderzoek van het Open Society Institute wees in 2018 uit dat in geen Europees land - op Macedonië na - de bevolking zo vatbaar is voor fake news als Turkije.

Dus krijgen we pagina na pagina met vette roddels en on-nieuwtjes over BT’ers (Bekende Turken), vier volle pagina’s zelfs in Takvim. Hoog ligt de lat niet. Zo zien we een foto van twee actrices, Eylül Su en Dilara Aksüyek. Het nieuwsfeit? Dilara laat haar collega een foto zien van haar nieuwe vriendje. Goh. Zangeres Simge Sagin is verhuisd, reden om haar af te beelden in pikant ondergoed, en actrice Merve Bolugur adviseert de vrouwelijke lezers zich tijdens de first date niet te bloot te kleden (‘Het is verstandig hem eerst te leren kennen’). Zelf is ze erbij afgebeeld in een zwart mini-jurkje waar één borst uit floept. Nee, degenen die vrezen dat Turkije onder Erdogan op het punt staat de boerka in te voeren, kunnen gerust zijn.

De meeste tabloids hebben pagina 3 gereserveerd voor misdaad en geweld. ‘Kijk maar uit, je eindigt nog eens op pagina 3’, is een gewild dreigement in Turkije.

Veel aandacht krijgt geweld in de relationele sfeer. Meestal betreft dat vrouwen die door hun (ex-)partner zijn mishandeld of om het leven gebracht. De roddelpers helpt daarmee onbedoeld de Turkse vrouwenbeweging. Die heeft het thema ‘femicide’ op de agenda gezet. Met succes: president Erdogan presenteert op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een nieuwe, strenge wet tegen huiselijk geweld en femicide.

Rob Vreeken is correspondent in Istanbul.