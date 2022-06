En toen stond Heerma heel erg de indruk te wekken dat het CDA óók al twijfelt aan het stikstofverhaal

Een belangrijk deel van politiek bedrijven bestaat uit de indruk wekken dat. Dat er voor iets of iemand opgekomen wordt bijvoorbeeld. Daar horen teksten bij waarin begrippen vallen als ‘keihard knokken’, ‘stinkende best’, ‘ik zeg wat ik denk’ en, met stip op één, ‘daar gaan we serieus naar kijken’. Er zijn weleens begeleidende filmpjes van interventies die zinderen van verontwaardiging; zelden wordt erbij verteld dat deze stranden in machteloosheid en uitgaan als een nachtkaars. Niet altijd is het per se de bedoeling dat een bozige interventie daadwerkelijk tot iets méér leidt dan: zie mij, ik voel uw pijn, ik verwoord uw pijn, u heeft er verder geen bal aan want ik kies er even voor de zaken hier niet nodeloos te compliceren door werk te maken van uw wensen en noden, maar zie.

De gedachten gaan uiteraard meteen uit naar Thierry Baudet, die zijn imperium volledig heeft gebouwd op de indruk wekken dat hij werkelijk werkt voor zijn toelage als volksvertegenwoordiger. Dat hij serieuze pogingen doet om in het parlement iets voor zijn achterban voor elkaar te krijgen, terwijl je na al die jaren opzichtig falen gerust kunt stellen dat ze erin geluisd zijn, al die beklagenswaardigen die geloofden dat hun stemmen en donaties effectief en efficiënt besteed waren.

Baudet is niet de enige; iederéén grijpt op enig moment terug op de indruk wekken dat. Dinsdag was het de beurt aan Pieter Heerma. De coalitiepartijen repareren anderhalf decennium aan achterstallig onderhoud inzake stikstof, in de achterban van het CDA heeft dit tot enige commotie geleid, dus zag de CDA-voorman zich genoodzaakt geluiden te maken die de suggestie wekken van krachtig afstand nemen, in de hoop dat de achterban ze hoort.

En zo kon het komen dat Heerma dinsdag een woordenwolk stond te produceren, en heel erg de indruk stond te wekken dat de stikstofplannen voor het CDA niet acceptabel zijn. Of, nou ja: het doel van substantieel minder stikstofneerslag is dat wel. Het gaat Heerma om ‘de manier waarop’.

Dat laatste wekte verbazing bij verslaggever Yvonne Hofs, omdat ‘de manier waarop’ de provincies, die het stikstofbeleid moeten uitvoeren, juist vrij staat: het mag met landbouwactiviteiten inkrimpen, met wonderbaarlijke superinnovaties, met boeren op een andere manier, en provincies gaan dit nog uitwerken, in innige samenspraak met de voltallige boerenstand. Waardoor Heerma dus protest stond aan te tekenen tegen een fantoom. Dat deed hij bij volle bewustzijn, want het gaat bij het wekken van indruk niet om de werkelijkheid, maar om het kweken van de illusie van bondgenootschap.

Heel erg bezig zijn met de indruk wekken dat, werkt onzinnigheden in de hand. Neem de algemene belastingverlaging op energie. Die moest de indruk wekken dat de staat arme mensen helpt die het hardst worden getroffen door stijgende prijzen, maar leidt er in de praktijk toe dat het overgrote deel van de korting naar de rijkste mensen stroomt.

Bij de extra AOW-verhoging die onlangs is afgedwongen door de oppositie en die de indruk moest wekken dat ‘geknokt’ is voor arme bejaarden, is exact hetzelfde gebeurd. Toen ik een poosje geleden in een bijzin opmerkte dat een algemene extra verhoging van de AOW onzinnig is en goeddeels ten goede zal komen aan rijke ouderen die het niet nodig hebben, kwamen er zoveel verontwaardigde reacties binnen van gepensioneerden met veel tijd en veel briefpapier, dat je toen al wist: tegen een indruk die eenmaal succesvol is gewekt, valt niets te beginnen.