En toen lag die wet er, heel gek, en toen bleek hij niet te deugen, en dat gebeurt hier anders nóóit

Wat een mens doet als hij betrapt is met de vingers in de suikerpot, de broek op de enkels, de bloedspetters van het slachtoffer op de panden van zijn jasje: de zaken ver buiten zichzelf plaatsen. Het was iemand anders, het kwam door iets heel ingewikkelds, sowieso hebben we hier een complexe zaak te pakken die men zorgvuldig moet bezien, het waren de goden, de heidenen, de natuur.

We zagen het mechanisme in volle glorie in werking toen in Groningen de aarde steeds indringer begon te beven en hoogwaardigheidsbekleders en gasboorders ‘hè dat is gek’ gingen zeggen. Bevingen, scheuren? Geen idéé en sowieso complex. Er kwamen afgedwongen onderzoeken en hersteloperaties. Je kon de tegenzin van de grond scheppen.

We zagen het bij het toeslagenschandaal. Eerst bestond het niet, en toen ontkennen van het bestaan ervan niet langer kon, begon het wijzen: wat ligt daar nou, wat gek? De premier had een bal gezien die het ravijn in rolde. De bal lag er zomaar, het was nooit zo bedoeld.

Vies Russisch geld in Nederlandse brievenbussen dat zich niet laat terug harken? Heel gek, geen idéé hoe dat zo gekomen is.

Toestanden met stikstof? O jee.

Alsof we steeds door natuurrampen worden bezocht. Alsof hier niet een kluwen verantwoordelijken systemen heeft gecreëerd, wetten heeft aangenomen, de orde der dingen heeft bepaald. Alsof ze niet bij volle bewustzijn de ene politieke keuze na de andere hebben gemaakt, waarschuwingen hebben genegeerd, hun werk niet goed hebben gedaan, ‘nou en, dat zien we dan wel’ hebben gezegd, krankzinnige risico’s hebben genomen, de scherven hebben laten liggen, reparatie hebben getraineerd. Handelingen hebben nagelaten, want ook niets doen is een keuze.

Marnix van Rij, die door het CDA is ingevlogen om in het kabinet verantwoordelijkheid te dragen voor ellende bij de Belastingdienst (geen natuurramp, gevolg van politieke keuzen), overlegde woensdag met de Tweede Kamer over het dempen van een ander moeras: ‘te veel’ betaalde spaarbelasting die de overheid aan burgers moet terugbetalen. Het gaat om miljarden, ongeacht de terugbetaalvariant. Het ene na het andere Kamerlid haastte zich te verklaren dat het ongemakkelijk voelt, al die miljarden voor mensen die wat kunnen lijden, terwijl het leed van toeslagouders nog niet is gelenigd (politieke keuzen! hoorde ik iemand roepen).

Van Rij wijdde één zin aan de oorzaak van het spaartaksgedoe: er was ‘wetgeving die is ingevoerd en die achteraf is gebleken niet de juiste te zijn’. Ik noteerde deze zin met zorg, want mooier hoor je het zelden. Een zin als een natuurramp. ‘En toen lag die wet er, heel gek, en toen bleek hij niet te deugen, en dat gebeurt hier anders nóóit.’

Achter die zin schuilt een wereld. Waarschuwingen van juridische en fiscale experts. Debat. Tegenwerpingen. Nog meer waarschuwingen. Een trektocht langs rechtbanken, totdat de Hoge Raad een paar maanden geleden sprak: dit is waardeloze wetgeving, de Staat moet stante pede repareren.

Hoe gaat de regering borgen dat wetten voortaan deugen, vroeg een Kamerlid. Door ‘de juiste procedure’ te volgen, antwoordde Van Rij stralend. Met uitvoeringstesten en doenvermogentoetsen, en consultatie, en debat in Tweede en Eerste Kamer, en serieus nemen van commentaar van de Raad van State. Dat moest altijd al, maar Van Rij slaagde erin het te laten klinken als een verrassend frisse, geheel nieuwe werkwijze.

Misschien bedoelen ze dat wel met ‘nieuw elan’: eindelijk doen wat je altijd al had moeten doen.