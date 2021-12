En toen brak de avond aan dat Anita Witzier overal was

Het is niet velen gegeven op meerdere plekken tegelijk aanwezig te zijn. Dat vermogen is voorbehouden aan een select aantal televisiegrootheden, waartoe behalve Supergrover ook Anita Witzier behoort. Zondagavond was Witzier op twee zenders tegelijk te zien. Op NPO 3 opereerde ze zij aan zij met radiopresentator Emmely de Wilt in de finale van de Top 2000 Quiz, en een zender verderop zat ze naast Peter Pannekoek op de studioveranda van Linda de Mol, in Linda’s Wintermaand. Er is een hoop boeiends aan dat laatste programma, met name de aankleding, die het midden houdt tussen het decor van een goedkope sitcom en de kerstafdeling van de Bijenkorf. Je blijft ernaar kijken, en dan zie je opeens weer iets waarover je even moet nadenken, zoals een paar ski’s, leunend tegen een gewei, verontrustende schilderijtjes op een kastje of een stapeltje secuur gestapelde boekjes op tafel. Verder lijdt het programma niet aan een tekort aan diversiteit van waxinelichthouders.

Tussen haardvuur en nepbont bespraken zij Witziers loopbaan, of, nou ja…

De Mol: ‘Stoppen met tv-maken, dat wil je nog helemaal niet.’

Witzier: ‘Nee…?’

De Mol: ‘Je vindt het leuk?’

Witzier: ‘Ja, ik vind het fantastisch.’

De Mol: ‘Je geniet ervan?’

Witzier: ‘Ik vind het het leukste wat er is.’

En ja, ze was graag een van de presentatoren bij Op1 geworden, maar dat ging niet door. Haar pilot-duopartner Sven Kockelmann verscheen later die avond trouwens wél in functie als Op1-opperhoofd, bij een nieuwe omroep, en met niet Witzier maar Fidan Ekiz aan zijn linkerhand. Zo gaan die dingen, soms.

In Linda’s artificiële wintersportvilla ging het ook nog even over het einde van Memories, het vakantieliefdeprogramma dat Witzier tot voorbij het einde der tijden zal blijven aankleven. Op NPO 2 gaf de eerste, veelbelovende aflevering van De tranen van Tito een niet te missen knikje naar het programma, toen presentator Iva Bicanic in haar zoektocht naar het verloren land van haar ouders eerst op zoek ging naar Dalibor, haar vakantieliefde van vlak voor de Joegoslavische Burgeroorlog. Via dit handige olifantenpaadje slaagde Bicanic erin de troebele geschiedenis van het Kroatisch-Servische conflict persoonlijk en inzichtelijk te maken. Dalibor kwam uiteindelijk alleen aan de telefoon, zodat Bicanic het op beeld moest doen met een ontmoeting met een van diens vrienden, Darko. Darko’s zoon schoof ook even aan, hij was exact even oud als zijn vader was toen de oorlog uitbrak.

‘Ik hoef het allemaal niet te weten’, mompelde hij. ‘Ik kijk liever vooruit.’ De dochter van Iva’s nicht gaf verderop in de uitzending al even weinig sjoege: ‘‘Die tijd is dood en begraven. Het kan me niet boeien. Het is voorbij.’ Wat overbleef, was een traumatische geschiedenis in de hoofden van hun ouders en grootouders. En een vakantiefoto van een onbekommerde vriendengroep, een beetje vergeeld. Memories-materiaal.