Ik zag de korte, maar heerlijke documentaire De kinderen van Møkum, en ik van Dikla Zeidler. Zij volgt daarin jongeren die, net klaar met school, een paar huizen hebben gekraakt en op het moment van filmen zijn aangeland in een pand dat ze Het Klokhuis noemen. Ze zijn idealistisch, want ze willen met hun kraakacties een grote omslag veroorzaken waardoor huizen in Amsterdam weer betaalbaar moeten worden. Maar ze zijn ook (en misschien vooral) héél erg jong en willen graag feestvieren. Dit doen ze vol overgave tussen de bergen troep in Het Klokhuis.

Bij het bekijken van deze feesten leek het alsof ik werd terug gekatapulteerd naar de mid-jaren negentig. Precies deze sfeer kende ik, en ik voelde meteen de vervreemding van toen: waarom kan ik hier als enige niet in mee gaan, wat is er toch met me?

En toch kreeg ik last van nostalgie. Blijkbaar kun je terugverlangen naar iets wat je helemaal niet leuk vond.