En toch gaat het langzaam de goede kant op met de coronapandemie, ondanks alles

De moed zou een mens zomaar in de schoenen kunnen zinken. Slechts anderhalve maand nadat de anderhalvemetersamenleving officieel werd opgeheven, is het coronabeleid weer daar beland waar niemand meer had willen komen: bij beperkingen die het sociale leven opnieuw aan banden moeten leggen. Ondanks de vaccinaties, dus. Ondanks het coronatoegangsbeleid. Ondanks alle oproepen om voorlopig nog wel de basisregels in acht te blijven nemen.

In dat laatste is Nederland niet erg sterk. De sociologische vergelijking met landen als Duitsland en Denemarken is al eerder gemaakt. Goedbedoelde oproepen om wat meer rekening te houden met elkaar hebben in Nederland weinig effect, zo weten we na anderhalf jaar experimenteren. Als het feest niet uitdrukkelijk verboden wordt, gaat het hier gewoon door. De opening van het carnavalsseizoen in Den Bosch was donderdag een pijnlijk voorbeeld. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zal er nog lang over worden nagepraat.

Met de vaccinaties is het gelukkig een ander verhaal. Die zetten wél zoden aan de dijk. Voor wie het gevoel bekruipt dat de hele coronacyclus nu gewoon weer opnieuw begint, is het goed om dat te blijven benadrukken: de situatie is onvergelijkbaar met die van voorjaar 2020 en vorige winter. Ondanks het record in de besmettingscijfers benadert het aantal coronapatiënten op de intensive care nog lang niet de helft van de piek van 2020.

En ook vorige winter, toen er maandenlang forse sociale beperkingen van kracht waren, was de toestroom naar de ic’s veel hoger. We zijn dus wel degelijk op weg naar de uitgang. Om daar te komen, moet het aantal gevaccineerde mensen verder omhoog, is een boosterprik nodig voor ouderen en zal het aantal doorgemaakte infecties waarschijnlijk het laatste duwtje geven richting een zekere mate van groepsimmuniteit.

De lat ligt hoger

Dat er toch weer een acuut probleem is ontstaan in de ziekenhuizen, komt dan ook vooral doordat de lat veel hoger ligt dan vorig jaar. Dit keer mag de reguliere zorg er immers niet meer zo onder lijden. De maatregelen die vandaag van kracht worden, zijn vooral bedoeld om dat te garanderen.

Daarbij grijpt het kabinet terug op het oude recept: grote samenkomsten vermijden, het aantal reisbewegingen beperken, minder besmettingsclusters laten ontstaan. De compenserende maatregelen voor de opnieuw getroffen ondernemers zullen snel moeten werken en zeer ruimhartig moeten zijn – hun incasseringsvermogen wordt danig op de proef gesteld – maar dit recept heeft zich wel bewezen.

Er zit even weinig anders op en de kans is groot dat het werkt. En ja, het kabinet kan intussen zeker worden verweten dat er de afgelopen anderhalf jaar veel te weinig is gebeurd om de capaciteit van de ziekenhuizen te vergroten, maar die vaststelling gaat nu het verschil niet meer maken.

Bij het teruggrijpen op het oude recept zullen kabinet en Tweede Kamer ook moeten erkennen dat het nieuwe recept juist niet heeft gewerkt. De coronatoegangsbewijzen hebben een nieuwe crisis niet afgewend en de hoge verwachtingen dus niet waargemaakt. Intussen leiden ze wel tot enorme polarisatie in de samenleving.

Voordat het kabinet er echt toe overgaat de coronapas te reserveren voor gevaccineerde mensen, zal het eerst overtuigend moeten beargumenteren welk effect het daarmee hoopt te bereiken, in de wetenschap dat gevaccineerde en ongevaccineerde mensen elkaar op allerlei plekken toch zullen blijven ontmoeten en besmetten.

Anders zal de Kamer komende week z’n tanden moeten laten zien.