En steeds als Bodar liever zou zwijgen, wint de eerlijkheid het van zijn angst

‘We zouden elke dag moeten leven alsof het onze laatste is en dat geldt ook voor een openbaar gesprek’, zei Antoine Bodar in het intro van Adieu God?, het interviewprogramma dat op Tweede Paasdag een buitengewoon boeiende en ontroerende aflevering met de bekende priester uitzond. Het voelde als een afscheidsinterview. ‘Hoewel ik niet te hoge verwachtingen heb, want dan valt het alleen maar tegen’, probeerde Bodar de door hemzelf gewekte verwachtingen nog te temperen. Tevergeefs en bovendien onnodig.

Presentator Tijs van den Brink en priester Antoine Bodar in 'Adieu God?'. Beeld EO

EO-presentator Tijs van den Brink greep de gelegenheid met beide handen aan door de 77-jarige Bodar in zijn geliefde Rijksmuseum uitgebreid terug te laten blikken op de sleutelmomenten in zijn leven. Tegen de achtergrond van de schilderijen kwamen we in 24 minuten doelgericht en vakkundig langs onder meer Bodars Spartaanse opvoeding, zijn twee grote liefdes, en de zin van, nou ja, alles.

‘Vindt u het leuk, terugblikken?’, vroeg Van den Brink aan Bodar, die op een draaistoel tegenover hem zat. ‘Terugblikken houdt altijd in dat je iets opnieuw beleeft. En er zijn zaken die ik wel opnieuw zou willen beleven, maar er zijn ook zaken die ik liever met rust laat’, antwoordde Bodar. ‘Oké, dan wordt het een spannend gesprek. Dat we soms op plekken kunnen komen waarvan u zegt: daar kom ik liever niet.’

Bodar nam voor het te zeggen als dat het geval was, maar in het gesprek won zijn eerlijkheid het telkens van zijn angst. Die werd slechts zichtbaar in zijn lichaamstaal: hoe intiemer de vraag, des meer hij richting de muur draaide.

Bodar, die op 47-jarige leeftijd priester werd, vertelde hoe hij eerst geprobeerd had te leven alsof God niet bestond. Dat was hem niet bevallen. ‘Ik kon het niet laten te geloven.’ Het leven was hem niet genoeg. Kunst, literatuur, de natuur, hoe mooi ook, ‘moet wel ergens naartoe wijzen’.

Dat was de reden dat hij zijn baan bij de universiteit en de relatie met zijn vriend verbrak. Of hij niet gelukkiger zou zijn geweest als hij al die dingen niet zou hebben opgegeven, wilde Van den Brink weten. ‘Het gaat er voor mij om in het leven dat je doet waartoe je tenslotte bent bestemd.’

Eeuwige twijfel over Gods aanwezigheid was er nog wel, maar hij heeft geaccepteerd dat dit zijn levensweg is. Het heeft zo moeten zijn. Ook als straks mocht blijken dat er na de dood niets is. Vooralsnog gaat Bodar er vanuit dat de eerste stop het vagevuur is, de plek waar je, zo legde hij aan de protestante Van den Brink uit, bij wijze van zuivering een tijdje (de duur hangt af van hoe zondig je hebt geleefd) moet doorbrengen voordat je toegang tot de hemel krijgt. Hoelang hij daar dan dacht te moeten verblijven. ‘Nou, heel lang, denk ik,’ zei Bodar vrolijk.