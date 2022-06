En opnieuw gaat de geschiedenis in haar achteruit

Waar moet het heen met Amerika? Het Hooggerechtshof schrapte vrijdag Roe versus Wade, de uitspraak uit 1973 die het landelijk recht op abortus vastlegde. Het nieuws werd verwacht, toch kwam het aan als een donderslag. De geschiedenis gaat opnieuw in haar achteruit, net als eerder met de Russische inval in Oekraïne en de Brexit. De tijdgeest blijkt weerbarstig en grillig. Hij heeft vele gezichten, is ongrijpbaar en brengt graag iedereen op een dwaalspoor door plots te gaan zigzaggen tussen progressief en reactionair.

De afgelopen tien jaar legaliseerde de Verenigde Staten het homohuwelijk en werden zij de bakermat van krachtige emancipatiebewegingen tegen racisme en seksisme. Een progressieve revolutie voltrok zich op universiteiten, in het bedrijfsleven, Hollywood en Silicon Valley. En dan ineens is er het besluit van het Hooggerechtshof om een progressieve verworvenheid als abortusvrijheid ongedaan te maken en wint conservatief Amerika een belangrijke slag in de slepende cultuuroorlog die het land steeds dieper verdeelt.

Twee Amerika’s

Vanaf nu wordt de abortuswetgeving overgelaten aan de staten zelf, met als gevolg dat abortus in conservatieve staten bijna geheel verboden zal worden en in progressieve staten toegestaan zal blijven. De schatting is dat de helft van de vijftig Amerikaanse staten zal overgaan tot abortusverboden. Het idee dat er twee Amerika’s zijn wordt zo heel tastbaar, schrijnend tastbaar.

Progressieven vrezen dat het nog erger gaat worden. Dat ook eerdere uitspraken van het Hooggerechtshof over de legalisering van voorbehoedsmiddelen en het homohuwelijk gevaar lopen. Of dat wordt toegewerkt naar een algeheel landelijk abortusverbod. Hoewel de rechters van het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof zich vrijdag verdeeld uitlieten daarover, is het progressieve kamp er niet gerust op. Vorige week zette het hof ook al een streep door een wapenbeperkingswet in de staat New York en kwam het met een vonnis dat knaagt aan de scheiding van kerk en staat.

Tegenrevolutie

Het wekt de indruk van een culturele tegenrevolutie. Zij is de culminatie van vijftig jaar cultuuroorlog. Hierin voeren conservatieve Amerikanen die geloven in God, familie en traditie, strijd tegen het zedelijk verval dat volgens hen wordt veroorzaakt door de vooruitstrevende veranderingen die sinds de jaren zestig en zeventig zijn doorgevoerd, onder meer op het gebied van vrouwen- en homorechten. De conservatieve tegenbeweging voelt zich veronachtzaamd dan wel geminacht door wat zij ziet als een linkse elite. Het maakt haar onbuigzaam en taai. Hoewel ze twee presidenten voortbracht, Reagan en Trump, wordt zij naar mijn gevoel chronisch onderschat.

Haar tegenstanders wijzen steeds op de stemming in het land. Tweederde van de Amerikanen was destijds voor het homohuwelijk, tweederde wilde niet af van Roe vs Wade. Toch werd in 2016 Trump gekozen, toch wordt nu Roe geschrapt, toch dreigt het Hooggerechtshof met zijn door Trump gerealiseerde conservatieve meerderheid de sloopkogel te worden van meer progressieve heilige huizen en aast president-putschist Trump op een niet geheel onwaarschijnlijke terugkeer.

Hoe moet dit eindigen tussen de twee Amerika’s? Daar kan ik, zeker na vrijdag, somber over zijn. Ik heb het land en zijn bewoners altijd bewonderd en liefgehad om hun energie, dynamiek, vernieuwingszin, creativiteit, speelsheid, levenslust. Maar bij deze natie, die geboren werd uit de gewelddadige kolonisatie van het Noord-Amerikaanse continent, zit ook veel rauwheid, vechtlust, overwinningsdrang en hardheid in de genen. Het valt alleen maar te hopen dat die laatste eigenschappen niet de overhand krijgen in de confrontatie tussen het progressieve en conservatieve volksdeel.

Corrigerend mechanisme

Pas las ik iets over backlash en overreach als mogelijk corrigerend mechanisme. Het kan dat rechts Amerika nu zijn hand overspeelt met het schrappen van het landelijk recht op abortus en dat op deze overreach een terugslag, een backlash volgt, in de zin dat kiezers terugdeinzen voor dit extremisme, te beginnen in de tussentijdse verkiezingen in november. Om die reden zou Trump achter de schermen het schrappen van Roe ‘slecht voor de Republikeinen’ hebben genoemd. Ook ter linkerzijde kunnen kiezers terugschrikken voor te veel intolerantie vanuit de woke-beweging.

Wie weet zit er ergens onder het struikgewas van de emoties nog altijd een gematigd midden verborgen. Het zou mooi zijn als de nieuwe wapenbeperkingswet waarover de twee Amerika’s het eens zijn geworden en die dit weekend door president Biden werd ondertekend, de weg ernaartoe wijst.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.