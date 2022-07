‘Ga je oppassen?’ Op je kleindochter bedoelen ze. Vrijwel iedereen die ik vertel over de geboorte van mijn eerste kleinkind, ruim een maand geleden, stelt deze vraag als eerste (na de felicitaties natuurlijk). De irritatie die dat oproept bij me staat in schril contrast met het overweldigende geluksgevoel dat alleen al een fotootje van de baby teweeg brengt. Nu heb ik lang genoeg geleefd om te weten dat irritatie voelen over (een vraag of opmerking van) iemand anders, meestal (ook) iets zegt over jezelf, dus tijd voor radicale eerlijkheid.

Voel ik me oud door die vraag? Niet serieus genomen als ambitieuze, fulltime werkende vrouw? Waarom lees ik een mengeling van leedvermaak en betutteling in de blik van de meeste vraagstellers? En staan mijn opstandige gevoelens misschien voor iets groters? Met andere woorden, is het persoonlijke uiteindelijk niet altijd ook politiek?

Laat ik vooropstellen: ik heb niet de vervelende associaties bij het woord ‘oma’, die de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog zo treffend en bevrijdend vangt in haar gedicht ‘Statement van een oma’. ‘Oma’ heeft zo’n poefklank, klinkt zo kneuterig / zo half teuterig, het mummelt zo seksloos, zo tandeloos / binnensmonds dat je reuzezin krijgt zo’n omaatje / eens lekker in elkaar te trimmen (…)’.

Het zit ‘m dus in iets anders. Ik werk fulltime en verbeeld me dat mijn werk ‘ertoe doet’: romans schrijven, theaterstukken, de schrijfgroep in de gevangenis, werk voor schrijverscollectief Fixdit. Eigenlijk ben ik altijd druk. En als ik even niet druk ben, dan zorg ik wel dat ik het druk krijg. Ik behoor tot de generatie vrouwen wier moeder meestal parttime of fulltime huisvrouw was, vaak niet vrijwillig. Dankzij de emancipatie van mijn moeder en de tweede feministische golf in de jaren zeventig van de vorige eeuw heb ik me volledig kunnen ontplooien.

Ik hou mijn eigen broek op. En nu, op mijn 60ste, terwijl ik me in de bloei van mijn leven en carrière waan, moet ik een stap terug doen en één of meer dagen per week gaan oppassen? Dacht het niet!

En trouwens, zijn er in Nederland al niet veel te veel vrouwen die parttime werken? ‘Prinsesjes’ worden ze wel genoemd, omdat ze geen zin hebben veertig uur of meer te bikkelen, naast de opvoeding van hun kinderen, huishouden, zorg voor ouders, zen-meditatie en yogaklassen. Als al die vrouwen nu eens fulltime gingen werken, hadden we minder problemen in de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer, enzovoorts.

En toen las ik in De Groene Amsterdammer het artikel ‘Weigeren om mee te doen’ van Lieke Knijnenburg over ‘productiviteitsdwang’ en dat steeds meer, vooral jonge, mensen proberen te ontsnappen aan de kapitalistische ideologie van vooral ‘nuttig’ moeten zijn en ‘productief’, van neerkijken op mensen die dat niet zijn (door ziekte, handicap, ouderschap of anderszins).

Ze haalt schrijver Marguerite van den Berg aan die in haar Werk is geen oplossing schrijft dat ‘Iedereen moe is en niemand tijd heeft’. Dat de liefde voor werk ons vatbaar maakt voor uitbuiting (flexibilisering, denk aan Uber, pakjesbezorgers, zorg enzovoorts), en dat werk niet (meer) emancipeert. Bovendien put al die productiviteit, economische groei en overconsumptie de aarde uit. Beter zouden we dus juist minder productief zijn en beter voor onszelf (en elkaar, toevoeging van mij) zorgen, en ja, soms gewoon weigeren, werk dus.

Knijnenburg beschrijft hoe dat calvinistische arbeidsethos gelijktijdig opkwam met het industrieel kapitalisme; dat onze productiviteitsdrang en schuldgevoelens wanneer we even stilvallen in feite het resultaat is van eeuwenlang ideologische indoctrinatie. We zijn veel minder autonoom dan we denken.

Dat kwam aan. Ook al voel ik me als zelfstandige schrijver niet uitgebuit, misschien ben ik dat wél, of ten minste economisch marginaal (want vaak onderbetaald, geen ziektekostenverzekering (te duur), geen pensioen). En ook al vervult mijn werk me hogelijk, waarom altijd zo obsessief druk (willen) zijn? Zou meer lummelen me niet juist creatiever maken?

Ik dacht aan de ‘prinsesjes’, de vrouwen, moeders die weigeren fulltime te werken omdat ze gelukkiger zijn met meer tijd voor zichzelf en hun naasten. Zijn zij in feite niet juist pioniers in plaats van verwende ‘prinsessen’, zoals ze vaak worden weggezet?

Inmiddels bezin ik me op mijn rol als oma. Misschien straks toch één dag per twee weken of… Sowieso is mijn kleindochter altijd welkom, en mag ze blijven logeren.

Chistine Otten is schrijver en theatermaker. Deze week vervangt zij Elma Drayer.