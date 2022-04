En in Amelisweerd scheen, ogenschijnlijk nutteloos, de zon

Om de Boekenweek in te luiden zat Ilja Leonard Pfeijffer zondag bij het VPRO-programma Brommer op Zee. Hij sprak er over het belang van nutteloze dingen: ‘De betekenis is te vinden in al die dingen die normaal gesproken als nutteloos worden gekenschetst. In de literatuur, in de verhalen, in de muziek, in de beeldende kunst, in theater; in al die dingen die nutteloos zijn, daar vinden we betekenis.’ Vreemd: ik was het onmiddellijk met Pfeijffer eens, roerend, zoals dat dan heet, maar had geen idee wat-ie nu eigenlijk beweerde. Kun je dat waarin je betekenis vindt eigenlijk nog wel nutteloos noemen? En: heeft betekenis nut, of nut betekenis?

Zelf vierde ik de Boekenweek op Landgoed Amelisweerd en bekeek de achthonderd stammen van de achthonderd bomen die daar mogelijk gekapt gaan worden. Goeie stammen. Enkele weken geleden schreef minister Harbers van Infrastructuur aan de Kamer dat de ‘planvorming’ rond de verbreding van de A27 weer ‘is opgepakt’. Er wordt weer meer gereden, dus meer files, dus meer asfalt nodig.

Rechttoe, rechtaan, rechtdoor.

Of: hoe je met je hands-on-mentaliteit soms precies het verkeerde kunt aanpakken.

Nog geen zes maanden geleden schreef Margriet Oostveen in deze krant: ‘De kans dat die hele verbreding wordt afgeblazen, wordt groter met iedere fileloze thuiswerkdag.’ Toen was de tijd rijp voor alternatieven. Alles zou anders worden. Zelf verkeerde ik die tijd in de veronderstelling dat het onzalige plan achter Cora van Nieuwenhuizen aan de vergetelheid was ingegleden, maar dat was kennelijk hopeloos naïef: Van Nieuwenhuizen was geen bomenhater die bij toeval bij haar ministerspost een kettingzaag had gekregen; ze was een tijdelijke vertegenwoordiger van een omvangrijke groep mensen voor wie nut en betekenis innig met elkaar vervlochten zijn, voor wie de wereld een plek is waar alles optimaal dient te renderen. Wat geen nut heeft, heeft geen betekenis. Dat denken, dat geen bochten, omwegen of u-turns kent, lijkt soms op een vorm van geestelijke kortademigheid.

Over de A27-verbreding hoor je trouwens zelden iemand beweren dat-ie er echt zin in heeft. Zij die ervoor pleiten, leggen zuchtend uit dat ze het ook liever anders zouden zien, maar dat het echt niet anders kan, qua doorstroming en mobiliteit en economische groei en zo. Zij die ertegen zijn, delen gretig artikelen waarin professoren vertellen over de oplopende kosten van het project, of over de waarde van natuur. Deze week nog sprak professor Lars Hein op de site van Brandpunt+ over het verschil tussen intrinsieke en economische waarde van natuur. Beide bestaan, dat lucht op. Het bij herhaling benoemen van de economische waarde van natuur – wat hébben we eigenlijk aan die achthonderd bomen – doet me soms denken aan theatermakers en museumdirecteuren die in de zoveelste verlenging van de coronacrisis op zeker moment licht wanhopig op tv sommen zaten te maken om het belang van hun werk voor de Nederlandse economie aan te tonen. Uit arren moede wendden ze zich tot een soort Excel-jargon, omdat de taal van de intrinsieke waarde van hun werk al een tijdje niet meer werd verstaan.

In Amelisweerd scheen de zon. Tussen de takken zoemde de hoop dat die bomen zullen kunnen blijven staan waar ze staan, en dat ze niet hoeven te wijken voor hordes ongedurige mensen op weg naar plekken waar ze zo snel mogelijk weer weg willen.