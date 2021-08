Jeffrey Spalburg Beeld Jeffrey Spalburg

Dus er is een nieuwe regenboogvlag. Progress heet ie. De oude met zes banen, rood, oranje, geel, groen, blauw en paars, was achteraf toch niet zo representatief. Zeg maar gerust; te weinig inclusief. Want er is veel uitsluiting van vooral transgender personen. Serieus? Discriminatie binnen de pride-community? Jawel. Ook daar. Het zijn net mensen.

Dus het toegevoegde lichtblauw, lichtroze, wit, bruin en zwart is er speciaal voor hen. De eerste drie kleuren van de transgender gemeenschap en het bruin en zwart om de lhbti+’ers van kleur te vertegenwoordigen. Om de inclusie nog eens extra te benadrukken.

Krachtige optelsom

En ik altijd maar denken dat de regenboog staat voor alle kleuren onder de zon. En het juist alle groepen vertegenwoordigt. Als krachtige optelsom van iedereen. Zo zou het moeten zijn, alleen voelt niet iedereen zich meer thuis onder de bekende regenboogvlag.

Naast het gevoel niet gepresenteerd te worden, is het allemaal te commercieel en nietszeggend. Zo van: ik hang mijn vlag uit en laat zien dat ik ‘heus wel van gays enzo hou’, zoals veel bedrijven lijken te denken. Echt inclusief is het pas wanneer je je beleid erop aanpast. Wat doe je actief om mensen uit de community aan te nemen bijvoorbeeld? En waarom voer je de vlag als je fabrieken in een land staan waar homoseksualiteit strafbaar is?

Sommigen zijn heel duidelijk en zien de vlag als iets heiligs, waarvoor ze letterlijk in hun hand een vuist hebben gemaakt. Afblijven dus. Als je zo nodig aandacht voor je eigen strijd wil, dan hang je je eigen vlag er maar naast.

Friese vlag

Maar werkt dat zo? Als Sven Kramer zijn overwinning met een Friese vlag viert, hoor je niemand, maar toen een aantal Jong Oranje spelers na het winnen van de EK-finale in 2007 hun Surinaamse roots wilden vieren, haastte de KNVB zich te melden dat dit niet de bedoeling was. Zou dat dan in de pride community ook zo werken? En wat als je stug de oude vlag blijft voeren omdat je er hard voor gestreden hebt. Ben je dan tegen de emancipatie van transgenders? Of tegen zwarte queer-personen? Zoals iemand die stug ‘blank’ blijft zeggen terwijl hij weet dat het inmiddels ‘wit’ is? Lastig.

De discussie zit hem natuurlijk niet in de vlag op zich, maar gaat om de achterliggende noodzaak van emancipatie en gelijkwaardigheid. Dat je je als minderheidsgroep moet kunnen uitdrukken op je eigen manier. En je trots mag zijn op wie je bent. Er zijn er meer die er zo over denken, want de nieuwe Progress-vlag verkoopt al beter dan de oude. Point made. En weer door.

Battle van leed

Nog lastiger wordt het als andere achtergestelde groepen binnen de gemeenschap hun kleur opeisen. Dan wordt het een battle van elkaars leed. Als straks de interseksuelen of biseksuelen ook hun herkenningskleur op een nieuwe vlag willen toevoegen, ziet niemand door de kleuren het bos nog.

De strijd is nog niet gestreden en is pas klaar als je je weer vertegenwoordigd kan voelen door één vlag. Zoals de van oorsprong Ethiopische Sifan Hassan die als Nederlandse atlete in Tokio én haar plaats op het erepodium veroverde én daarbij het rood-wit-blauw claimde door zich ermee te omwikkelen tijdens haar ereronde. Ik vind dat een ijzersterk beeld. Ja, ik ben óók Nederlands. En dan wat? Of ja, ik ben een zwarte queer persoon? En nu? Straks krijgen we misschien toeterende Turken die de overwinning van hun vaderland vieren met de Nederlandse driekleur. Dat zou pas progress zijn.

Jeffrey Spalburg is cabaretier. Zijn onemanshow Baas uit 2017 is sinds kort te zien op Netflix. In augustus is hij gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.