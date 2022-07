En extreem-rechts gaat er met de buit vandoor

Alsof ik van de ene naar de andere planeet reis. Zo voelt het soms als ik daags na een bijeenkomst met de schrijfgroep in de gevangenis een vergadering, borrel of andersoortige bijeenkomst in de culturele (literaire) wereld in Amsterdam bijwoon. Terwijl het op beide plekken draait om kunst maken, literatuur, om de verbeelding zeg maar, is de context van detentie, straf, onvrijheid, schuld, uitsluiting enzovoorts zo diametraal anders dan de comfortabele, ‘hoogopgeleide’, om niet te zeggen geprivilegieerde wereld van de kunsten, dat ze weinig gemeen met elkaar lijken te hebben.

Natuurlijk chargeer ik. Maar het is een teken des tijds dat de meeste schrijvers ‘binnen’ de gepubliceerde schrijvers ‘buiten’ en hun uitgevers, publicisten en journalisten zien als ‘elite’. En dat omgekeerd collega’s uit de culturele sector en media vragen of het ‘niet eng is’ samen te werken met gedetineerden. ‘Binnen’ schrijven en praten we altijd in no time over urgente persoonlijke thema’s als schuld, ouderschap, vrijheid en onvrijheid, racisme, liefde, ongelijkheid, (gemiste) kansen, toekomst enzovoorts, terwijl ik ‘buiten’ soms het idee krijg dat we in Plato’s grot leven: we lezen, praten, schrijven over ‘de werkelijkheid’, maar het ‘echte’ leven speelt zich elders af.

Zorgen

Ik moest hieraan denken omdat ik me zorgen maak om politiek ‘links’, de traditionele partijen als PvdA, GroenLinks en SP die bij iedere verkiezingen minder stemmen trekken. Nu de gevestigde orde – het kabinet; ‘rechts’– voorheen ‘linkse’ thema’s als klimaatverandering, armoedebestrijding, menselijke maat in bestuur, de-flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt te omarmen, onder druk vanuit de samenleving (denk aan de Toeslagenaffaire; klimaatdemonstraties; Black Lives Matter), lijkt de rol van traditioneel links helemáál uitgespeeld.

Want een echte visie, een wenkend toekomstperspectief hoe het eventueel anders zou kunnen, een mogelijke alternatieve route voor die van eindeloze economische groei, heiligheid van winstmaximalisatie, ieder-voor-zich-en-God-voor-ons-allen vind je in de verste verte niet bij hen. Zoals voorman van Hang Youth ( ‘Leg de Zuidas in de as!’) Abel van Gijlswijk zei in een recente uitzending van Tegenlicht (en ik parafraseer): ‘Het kapitalisme lijkt een natuurlijk gegeven. Het is eerder voorstelbaar dat de aarde kapot gaat dan dat er een alternatief denkbaar is voor het kapitalisme.’

Establishment

De linkse partijen zijn zélf deel van het establishment geworden; haar vertegenwoordigers vooral ‘hoogopgeleide’ beroepspolitici met weinig voeling met de ‘echte’ wereld (een enkeling daargelaten), pruttelend aan de zijlijn van het speelveld van ‘rechts’, zelfs het stigmatiserende burgerlijke idioom in de mond nemend als het gaat om ‘gewone’ mensen, die dan weer ‘kwetsbaar’ of ‘kansarm’ of ‘laagopgeleid’ zijn of tot het ‘afvalpuntje’ van de samenleving behoren. Is het gek dat die ‘gewone’ mensen zich van hen afwenden?

Des te zorgelijker omdat extreem-rechts er met de buit vandoor lijkt te gaan met uitgewerkte complottheorieën over de ‘communistische agenda’ van premier Rutte en de ‘globalistische elite’ die de bevolking eronder wil houden. Het is ronduit beangstigend te zien hoe het boerenverzet tegen de stikstofplannen van de regering door populistisch rechts wordt gekoppeld aan maatschappelijk ongenoegen van ‘het volk’ dat zich niet genoeg gehoord en gezien en vooral niet democratisch vertegenwoordigd voelt.

Gemeenschappelijk

In die ‘echte’ wereld ondertussen, vaak buiten het zicht van de politiek, worden kleinschalige alternatieven bedacht (én opgericht) waar de menselijke maat, respect voor mens en milieu en gelijkwaardigheid allang leidend zijn, zoals zorg- en energiecoöperaties. Laatst sprak ik de bekende Amerikaanse schrijver en docent creative writing Jenny Offill (in Amsterdam als writer in residence). Ze zei hoop te putten uit de nieuwe generatie studenten die vrijwel allemaal ‘socialistisch’ denken, dat wil zeggen: gericht op de gemeenschap en het gemeenschappelijke, niet op hun eigen hachje. In ons land gebeurt iets dergelijks, kijk naar de enorme populariteit van de antikapitalistische punk van Hang Youth, woonprotesten, de actievoerders van Extinction Rebellion en Black Lives Matter, jonge vakbondsactivisten, feministen.

Ik ben geen voorstander van een allesomvattende (nieuwe) linkse heilsleer of ideologie. En ik ben het met Van Gijlswijk eens als hij de Sloveense denker Slavoj Zizek aanhaalt die stelt dat ‘(..) revoluties alleen mogelijk zijn tegen de achtergrond van hun eigen onmogelijkheid.’ (Volkskrant Magazine, 23/7). Met andere woorden: het gaat om de beweging, de dagelijkse praktijk, het uitproberen van alternatieven, actievoeren, samenwerken.

De traditionele linkse partijen zouden ‘terug’ moeten gaan om vooruit te komen, terug naar de ‘echte’ wereld bedoel ik, de ‘gewone’ mensen waarvan ze zich decennialang hebben vervreemd, willen ze niet zelf volledig worden gemarginaliseerd.

Christine Otten is schrijver en theatermaker. Deze week vervangt zij Elma Drayer.