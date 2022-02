En de winnaar is Randstad

Medewerkers van Defensie worden bij een GGD testlocatie ingezet om te helpen bij het uitvoeren van tests op het coronavirus. Beeld ANP

Na een jaar achter de feiten aan te lopen heeft de GGD het nu beter voor elkaar. Er is genoeg personeel om dagelijks minimaal 50 duizend tot 80 duizend mensen te testen, want let op, dit zijn alleen de positieve covid­patiënten.

Helaas zijn deze nieuwe medewerkers ­onder andere ons personeel uit de zorg. Jaar in jaar uit veel energie gestoken in het op­leiden van doktersassistenten die nu door de ruime vergoeding naar de GGD worden getrokken.

En ik kan het ze niet eens kwalijk nemen. De huisartsenpraktijken worden steeds drukker door een tekort aan personeel, dus waarom zou je je over de kop werken als je goedbetaald op afspraak covidtesten kunt afnemen?

Onze enige oplossing is om als huisarts nu maar zelf op de stoel van de assistente te gaan zitten. Hoelang blijven we doorgaan met testen op deze grote schaal? Moeten we niet alleen testen als het medisch relevant is?

De grote winnaar is Randstad. Hopelijk beseffen de GGD-medewerkers dan op tijd voor welk mooi vak ze echt zijn opgeleid.

Rim Bruens, huisarts, Apeldoorn

Volks

Merkwaardig dat criticus Hugo Blom de ironie en zekere analogie ontgaat in zijn commentaar op de uitgave van de Volkseditie van Reves luisterboek De Avonden: ‘Wie identificeert zichzelf nog als ‘Volk’ heden ten dage?’ Tijd om de naam van de Volkskrant te veranderen en meer in lijn te brengen met de 7-vinkjescultuur?

Jan Zingstra, Schiermonnikoog

Straatintimidatie

Sylvia Witteman en Elma Drayer wrijven mij in hun recente columns (8/2 en 10/2) aan dat ik in aflevering 76 van ‘De Ongelooflijke Podcast’ (NPO) zou beweren dat seksueel overschrijdend gedrag veertig jaar geleden minder zou voorkomen dan nu. Dat heb ik nooit beweerd.

Wat ik wél zeg, is dat straatintimidatie de laatste jaren onder de invloed van pornoficatie en seksualisering van de maatschappij is verergerd. Recent onderzoek, onder andere in Rotterdam, laat zien dat het percentage vrouwen dat zich onveilig voelt door seksuele intimidatie op straat aanzienlijk hoger is dan vijf jaar geleden.

Daarnaast zet Witteman mij neer als ‘controversieel pleitbezorgster van de thuisbevalling zónder pijnbestrijding’. Dit is onjuist. Gedurende mijn gehele carrière heb ik ervoor gepleit de thuisbevalling als veilige keuzemogelijkheid te behouden. Het feit dat vrouwen in Nederland zélf kunnen kiezen waar en hoe te bevallen, met of zonder pijnbestrijding, thuis of in het ziekenhuis, is kenmerkend voor onze verloskundige zorg.

Beatrijs Smulders, Amsterdam

Vissers en Onkenhout

Vrouwen komen er niet al te best vanaf in de columns van Willem Vissers en Paul Onkenhout. De vrouwen die dertig jaar geleden hun borsten wilden laten signeren door Overmars zijn schuldig aan zijn latere sexueel grensoverschrijdende appjes aan andere vrouwen. Vissers wil niet psychologiseren, maar hij doet het toch. Onkenhout reikt de award voor grootste slachtoffer uit aan de dader zelf.

Beide mannen herhalen dat het enkel om berichtjes gaat, waarmee zij erop hinten dat sexueel grensoverschrijdende berichten helemaal niet zo erg zijn. Beiden plaatsen Overmars in de rol van slachtoffer in plaats van dader. Wanneer iemand slachtoffer is van eigen daden, beste mannen, is diegene nog altijd een dader.

Dit betekent niet dat het níét erg is voor Ajax of voor de familie van Overmars. Leed mág naast elkaar bestaan. Maar als we er een wedstrijdje van gaan maken wiens leed het grootste is, is het niet Overmars die als winnaar uit de bus komt.

Deze columns kunnen natuurlijk niet en dat vind ik zó erg voor de Volkskrant.

Lisette van der Poel, Den Haag

Mariëtte Hamer

Zou het niet een slim idee zijn om een levensgrote zwart-witfoto van een zeer indringend kijkende Mariëtte Hamer in alle publieke ruimten, tv-studio’s, urinoirs, sportkantines en kleedhokjes voor mannen te hangen? Met als tekst: ‘Regeringscommissaris Seksueel Geweld M. Hamer kent geen genade’.

Ongetwijfeld zal dit het testosterongehalte van menig potentiële vergrijper tot de laagste waarden doen zakken.

G.M. Reitsma, Bergschenhoek

Verhaal van de maker

Terwijl Loes Luca een theater-voorstelling op de rails zet over haar vader, promoot Philip Huff een nieuwe roman over zijn jeugd. Dit past in een stroom van publicaties en theatervoorstellingen over het persoonlijke verhaal van de maker, een ontwikkeling die veel publiciteit krijgt. Hoe populair dit genre ook is, voor mij is dit een verschraling van de kunst. Waar is het vermogen van de verbeelding gebleven? .

Marcus van Engelen, Leiden