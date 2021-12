De GGD verzocht of mensen voorlopig niet willen bellen naar de vaccinatielijn om een online gemaakte boosterafspraak naar voren te halen. Omdat de lijnen overbelast zijn door alle bellers die ontevreden zijn met de online-afspraakmogelijkheden, waardoor degenen die geen computer hebben, of niet uit de voeten kunnen met de Digid, of het leven sowieso mysterieus en ingewikkeld vinden er telefonisch amper tussen kunnen komen.

Wat er toen gebeurde zal niemand verbazen.

Begripvolle reacties: volgende week is ook prima. Excuses. Het aanbod om digitaal ongeletterden te helpen. Schaamtevolle bekentenissen: heb gisteren gebeld, als ik dit had geweten zou ik dat nooit hebben gedaan, sorry.

Nee, grapje natuurlijk.

Naast het gebruikelijke gescheld, een lange stoet experts in alles die per tweet uitlegden hoe die lui (‘kneuzen’) van de GGD het onlinesysteem ‘even’ kunnen fixen zodat het eenvoudiger is om online afspraken te verzetten, en ongerichte beledigingen die hooguit zijdelings te maken leken te hebben met deze mensenrechtenschending, was er een litanie van klachten van slachtoffers. Gedupeerden die een stukje moeten reizen voor hun prik. Die een hele week moeten wachten – of wel twee – terwijl ze horen dat anderen eerder mogen.

‘En dat is niet eerlijk’ is de wapenspreuk van dit land, de nieuwe vertaling van je maintiendrai, dus werd er gewoon dóórgebeld. Dwars door de minder assertieven en de minder digitaal begaafden heen.

De allerassertiefsten waren inmiddels afgereisd naar Duitse prikstraten. Het Buitenland wordt geloofd en geëerd, zolang het gratis prikt en het geen mensen hierheen stuurt.

Stonden ze daar, mondkapje op de kin, de arm triomferend in de lucht gestoken. De skivakantie is gered.

Want dat is het tweede deel van de nieuwe vertaling van je maintiendrai: het recht op vakantie is onvervreemdbaar. Op Nu.nl stond een stukje waarin verbaasd werd geconstateerd dat er vorige week 142 duizend afspraken zijn gemaakt bij Testen voor Toegang, terwijl in Nederland alles dicht is. Dat zullen mensen zijn geweest die erop rekenden dat ze schoongetest over de grens iets leuks konden doen, mensen die een feestje hadden (44 duizend testen op Kerstavond), mensen die hoopten er een reisje mee te kunnen maken, want lockdowns zijn er voor de anderen. Kijk voor verdere verklaringen onder het kopje wapenspreuk.

Als je rondvraagt wat Nederlanders van de ander vinden, zeggen ze dat ze weinig verdraagzaamheid, veel korte lontjes en zelfzucht zien, zo blijkt uit het jongste onderzoek naar het humeur van Nederland. Maandag werd het gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zoals altijd gaat het met de meeste mensen heus goed, en is er redelijke tevredenheid met het eigen leven en de eigen buurt, maar daarbuiten wordt het rap minder. Het SCP mat veel onvrede met de politiek (waarbij gezegd moet worden dat de metingen dateren uit het staartje van de formatie-zonder-end, toen we de leuke dingen nog niet wisten: dat Sander Dekker niet terugkeert als minister, dat ze enorm hun best hebben gedaan positiviteit en een beloftevolle toon in het regeerakkoord te schrijven). Er zijn zorgen over te weinig en te dure huizen, er zijn zorgen over ‘samenleven’.

Bij die laatste zorg ligt het volgens de ondervraagden steevast aan de ander. De ondervraagden zijn zelf wél tolerant (maar willen liefst in een homogene buurt wonen), zijn wél verdraagzaam (maar vinden het moeilijk een gesprek te voeren met iemand die heel anders over de dingen denkt).

De asociale beller is altijd de ander.