En daar gaat de vrije natuur, plakje voor plakje

‘Hoe rauw is dit op je dak gevallen?’

Bert Maalderink, NOS-verslaggever op de Olympische Spelen, ondervroeg bondscoach Coopmans na de faliekant mislukte ploegenachtervolging. Maalderink-interviews kennen twee varianten.

Er zijn de gesprekken waarin Bert de geïnterviewde scalpeert, frituurt, opeet, boldly going where no Kockelmann has gone before, waarna hij de geïnterviewde dankt voor diens openhartigheid.

En er is de salamitechniek, waarbij de interviewer steeds dunne plakjes afsnijdt van het vertrouwen van de schaatser of coach in kwestie, en reepje voor reepje diens onverwoestbaar geachte kern nadert. Tegen de tijd dat Bert daar is, is er van die onverwoestbaarheid nog maar weinig over.

Zoals je het soms uit handen moet geven en erop moet vertrouwen dat de beste schaatsers van de wereld elkaar een beetje helpen, zo moet je er vurig op vertrouwen dat diplomatie het wint van oorlogszucht. En je moet er kennelijk ook op vertrouwen dat mensen niet met een siliconenarm in hun mouw naar je vaccinatiepunt komen, zoals in het verhaal van Italië-correspondent Rosa van Gool. Je moet erop vertrouwen dat de nog niet bestaande sigma- en tauvarianten van het virus met terugwerkende kracht geen harakiri zullen maken van het doorkrassen van alle maatregelen. Het is buiten je macht, je hoopt er het beste van.

Zo moet je ook, als eenvoudige wandelschoenen-met-in-de-profielzolen-uitgeharde-pratsjplakkaten bezittende burger, erop vertrouwen dat er op een zeker moment een einde zal komen aan de salamitactiek in het Nederlandse natuurbeleid.

De wat in het wat?!

In NRC Handelsblad werd dinsdag beschreven hoe een Brabantse golfclub (een vereniging dus, geen stok om mee te slaan) steeds een hapje van de omringende natuurgebieden nam. Meer greens, minder groen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet verwachten natuurbeschermers dat natuurbehoud en de markt vaker elkaars wegen zullen kruisen. Het prijzige onderhoud van natuurgebieden en recreatieplassen wordt regelmatig overgedaan aan commerciële exploitanten.

Het Woudenbergse Henschotermeer, waar ik al een leven lang kom, wordt sinds enkele jaren omgeven door een hek. Er is ook een toegangspoort zoals je die uit voetbalstadions kent. Vroeger was het terrein openbaar, nu kun je er ’s zomers voor een beperkt bedrag de hele dag heerlijk rondhangen, behalve dan als je weinig geld hebt, of veel kinderen, want dan betekent ‘beperkt bedrag’ net effe wat anders. Enkele maanden geleden werden er plannen gepresenteerd waarin het natuurgebiedje wordt volgeplempt met een activiteitenhal en chalets.

Op andere plekken is het ooit openbare groen al aardig vergolfbaand, door bv’s die provincies werk uit handen nemen, zodat je weinig anders rest dan erop vertrouwen dat het vanzelf goed komt – wat het natuurlijk nooit komt. Want, zeggen mensen die in dassen en bomen en stilte en zeldzame vogels zelfs met de beste verrekijker vooral een haperend verdienmodel herkennen, Nederland hééft helemaal geen natuur. Die paar bomen, die halve steenmarter... Het zijn toch allemaal al parken, maak er dan maar meteen ook pretparken van.

En weer een schijfje eraf, en nog één, tot ze bij de kern komen, en vaststellen: zo weinig natuur, da’s nauwelijks nog de moeite van het beschermen waard. En plok, daar gaat het laatste reepje. Binnenkort planten ze heus wel de wettelijk verplichte compensatietwijgjes, echt waar, vertrouw ze nou.

Alleen: nu even niet. Nu begint het heerlijk te ruiken op het recreatieterrein (voorheen: natuurgebied). Iemand heeft de laatste das op de barbecue gelegd.