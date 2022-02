En alweer kunnen de voorstellingen van Het Pauperparadijs niet doorgaan. ‘Het is totale krankzinnigheid’

Theatermaker Tom de Ket heeft zijn toevlucht genomen tot de krankzinnige lach om de werkelijkheid het hoofd te bieden – hij is het begrip voorbij. De Ket is een van de mensen achter het theaterspektakel Het Pauperparadijs, samen met Suzanna Jansen, schrijfster van de bestseller met dezelfde naam, en De Kets zakelijk partner, Wolter Lommerde.

Het Pauperparadijs gaat over de Amsterdamse paupers die in de eerste helft van de negentiende eeuw werden gedeporteerd naar Drenthe, om daar een heropvoeding te krijgen in armengestichten – zoals dat in Veenhuizen, ten oosten van Assen.

Het drama werd twee zomers, in 2016 en 2017, met groot succes opgevoerd op de Binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen en kwam in 2018 naar Amsterdam, voor een serie van 36 voorstellingen in Theater Carré. In totaal kwamen er meer dan 130 duizend mensen kijken.

Na een pauze van een jaar besloot De Ket dat het muziektheater in de zomer van 2020 zou terugkeren naar Veenhuizen, maar corona gooide roet in het eten. De plannen werden doorgeschoven naar 2021, opnieuw voorkwam corona dat het doorging. Dan maar 2022, dacht De Ket. Hij plande vijftig voorstellingen, met duizend toeschouwers per avond. Hij engageerde de ongeveer zeventig medewerkers en maakte afspraken met toeleveringsbedrijven.

En toen lag, ongeveer een halfjaar geleden, opeens de stikstofproblematiek op tafel. Op ongeveer zes kilometer van Veenhuizen ligt het Fochteloërveen, een Natura 2000-gebied. Niet dat de stikstofdepositie van Het Pauperparadijs zo spectaculair hoog is, maar het theaterstuk zorgt voor verkeersbewegingen en er draait een dieselgenerator. Een evenementenvergunning was pas mogelijk bij een stikstofuitstoot van nul. ‘Ik dacht nog: dit is een vergissing.’ Volgens De Ket bleek uit berekeningen dat Het Pauperparadijs zorgt voor een uitstoot van ‘0,01 mol per hectare per jaar’. Niet veel, maar ook niet nul.

Repetitie van het theaterstuk Het Pauperparadijs in 2016 in Veenhuizen. Het stuk mag dit jaar niet worden opgevoerd vanwege stikstofbeperkingen.

‘Komt wel goed, dat lossen we wel op’, zei de provincie Drenthe. Boeren rond het Fochteloërveen meldden nog wel wat stikstofrechten te hebben liggen en dat De Ket c.s. die wel konden leasen. Wellicht kon de voorstelling meeliften op de vergunning van het gevangenismuseum – mede dankzij het theaterstuk is het museum een populaire toeristische bestemming geworden. Een ander plan: maak een parkeerplaats vijf kilometer verderop en vervoer de mensen met elektrische bussen naar de voorstelling. Kosten: 1 miljoen euro, te betalen door de producenten.

Het leidde allemaal tot niets. En het leidde er uiteindelijk toe dat De Ket heeft besloten dat Het Pauperparadijs – productiekosten twee miljoen euro per seizoen – weer niet kan doorgaan. Hij heeft de medewerkers, onder wie veel zzp’ers, laten weten dat ze andere bezigheden kunnen zoeken. ‘Ik schaam me enorm.’

Er waren al twintigduizend kaarten verkocht en voor het derde jaar waren er kosten gemaakt. Die naderen na drie achtereenvolgende afgelastingen het half miljoen – ‘en er komt dus niets binnen’, zegt De Ket. ‘We zijn nu door onze reserves heen.’

De politieke partijen in de Drentse Provinciale Staten vinden het allemaal jammer en betreurenswaardig. De politieke wil om iets te doen is er wel, Het Pauperparadijs heeft volgens onderzoek in 2016 en 2017 miljoenen gegenereerd voor de provincie. Maar het kan niet, zeggen ambtenaren met verstand van stikstofdispositie en de mede door de provincie zelf opgestelde regels. Voor je het weet sta je voor de rechter en ga je nat.

‘Dit is de totale krankzinnigheid’, zegt De Ket. ‘Broodroof! Dat het door corona niet kon doorgaan, daar kon ik nog mee leven. Maar dit is geen normaal ondernemersrisico. Het is waanzin, maar geen bestuurder die dat durft te zeggen.’

Fractieleider Thomas Blinde van JA21 durft dat wel – niet dat het veel helpt. ‘Dit gaat nog veel vaker voorkomen. Heel Drenthe gaat op slot, want het stikt hier van de Natura 2000-gebiedjes. Met de huidige regels kan hier bijna niks meer.’ Het punt, volgens Blinde: ‘Iedereen roept dat Het Pauperparadijs moet doorgaan, maar iedereen zegt ook dat het stikstofprobleem moet worden opgelost. Het is een spagaat. We zitten in een fuik, en we komen er niet meer uit. Het is volstrekt absurd. Natuurlijk moet je aan de biodiversiteit denken, maar zo wordt het onleefbaar.’

Is er dan écht geen oplossing? Misschien moet de provincie de portemonnee trekken en een miljoen neerleggen voor de elektrische bussen, denkt Blinde. ‘Schaf dat hele stikstofgedoe af’, adviseert hij verder, maar dat ligt politiek moeilijk. Bovendien gaat de provincie daar niet over.

De Ket herinnert aan de Formule I-race op Zandvoort, afgelopen zomer. ‘Het circuit ligt bijna ín een Natura 2000-gebied. En maar scheuren met die bolides, dat mocht gewoon. Met tienduizenden toeschouwers.’ Hij begint heel hard te lachen. ‘Ik begrijp het niet meer.’

