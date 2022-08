En altijd stelde haar moeder op de terugweg dezelfde vraag

‘Wat denk je, staat ons huis er nog?’

Een zomerse zondagavond in de vroege jaren negentig. We zitten in de auto op de terugweg van de Veluwe. Daar hebben we een stacaravan waar we ieder weekend naartoe gaan. Het is een kinderparadijs: uren spelen in de bossen, wandelen met de hondjes, hutten bouwen en kastanjes verzamelen. Blosjes op de wangen en boskleren aan, ons huis in Amsterdam-Noord als verre vriend die verder geen aandacht behoeft.

En iedere week stelt mijn moeder op hetzelfde punt van de route – het stoplicht om de hoek – diezelfde vraag. ‘Wat denk je, staat ons huis er nog?’

Mijn kinderbrein nam dit soort rare vragen van volwassenen voor lief. Ze spraken tot de verbeelding, zetten aan tot nadenken. Ik zag ons huis voor me: de grote zilveren nieuwbouwpui, de drie verdiepingen, de twee-onder-een-kapconstructie, de tuin. En ik probeerde voor me te zien hoe dat grote huis dan zou verdwijnen. ‘Zou het zijn meegenomen? Uitgesloten. Het past niet op een vrachtwagen want daar is het te groot voor. Zou het zijn weggelopen? Kan ook niet, want het heeft geen voeten om zich mee te verplaatsen. En als het zelf was vertrokken, waar zou het dan heen zijn? En waarom? Vond hij ons niet leuk meer? We hadden het toch goed, samen? Of zou het zijn weggeblazen door een harde wind, of door de boze wolf van de drie biggetjes?’

Alles bij elkaar opgeteld, kon ik maar tot één conclusie komen: ons huis zou er waarschijnlijk nog staan. Ik werd ouder, de puberteit deed haar intrede. Mijn moeder bleef de vraag stellen, en ik begon me zorgen over haar te maken. Wilde ze zélf gerustgesteld worden? ‘Ik denk het wel hoor, mama!’, probeerde ik. Ze keek me aan via de achteruitkijkspiegel. Een blik die niet bezorgd aandeed, eerder geamuseerd. ‘Ja? Weet je dat zeker?’, reageerde ze.

De jaren bleven vorderen, de vraag werd steeds opnieuw gesteld en mijn zorgen gingen over in ergernis. Ik snauwde in de hoogtijdagen van mijn puberteit alleen maar ‘Ja Jezus mam, túúrlijk staat ons huis er nog.’ Ik had overigens altijd gelijk.

Dit jaar is mijn moeder tien jaar dood. Ze heeft mijn kinderen nooit ontmoet, de oudste is 2 jaar. Onze tropenjaren zijn gevuld met korte nachten, luiers verschonen, heel veel driftbuien, huis verbouwen, carrièrestappen: onze blik gericht op de toekomst. Meestal geen tijd om na te denken over de doden. Meestal voelt mijn moeder heel ver weg.

Tot ik laatst mijn wijk inreed met mijn oudste voor op de fiets. In zijn ene hand een half afgekloven krentenbol, zijn andere hand steevast wijzend naar een voorbijkomend object. ‘Kijk, politieauto!’, zegt hij al wijzend naar de handhaving. Ik reken het goed. ‘Wat is dat?’, naar iets waar ik de naam niet van weet. ‘Een ladder’, bluf ik. Het antwoord stelt hem tevreden. Zijn hand alweer op weg naar het volgende dat benoemd moet worden. Een gezellig ritje, met het geluid van continu dreumesgeklets, dat door mij wordt onderbroken. Opeens hoor ik mezelf namelijk zeggen: ‘Wat denk je, staat ons huis er nog?’

En ja hoor, het stond er nog.