Emile vroeg of ik alle boekendoosjes ook gelezen had, een pijnlijk onderwerp

Waar waren we? O ja, een bende erkende Roofridders stond op het punt onze woonstee leeg te trekken. Lansdragers die als je even wegkijkt je jonkvrouw met een erkende pink om haar taille schaken – samen met wat boekendoosjes. Mijn vriendin Jet keert als een postduif weerom, maar die boeken zie ik nooit meer terug. Die gaan ze grinnikend zitten lezen in hun Zwarte Kasteel, bij een laaiend haardvuur.

Niet daarom hoor, liep ik ze voor de voeten, een perzik etend. Meer gewoon. Heel irritant moet dat geweest zijn, mijn sappige gesmak, want ze moesten keihard doorroven, zo bleek. Tom (hun baas) had gezegd dat ze tót twee uur hadden om de zaak leeg te trekken, maar hij bedoelde ín twee uur.

‘Hoor deze grap’, zei de Erkende voorman. ‘We gaan weer.’ Maar dat zei hij vorige column ook, zodra iets tegenzat. Het diende begrepen te worden als een ironische strijdkreet, alsof Sherida Spitse ‘BREIEN’ brult wanneer ze ‘AANVALLEN’ bedoelt. Ik stond er ondertussen bij als Van den Hoogenband, met z’n ‘mooie verhalen’ – snot maken moesten ze, diepgaan, bliktrekken. En wat gingen ze tekeer, moordend, in de ene hand een bosje schemerlampen, in de andere een leeszetel. De trap? Het raam, boxsprings, nog meer boekendoosjes, het loodzware bureau-ministre MET MIJ ERAAN! Meer dan tijdig wegduiken, met een koprol, kon ik niet, zo ontstellend zat ik in de weg, mijn perzikje etend.

Tikje teleurstellend waren de boekendoosjes. Tweehonderd waren er ons ter hand gesteld, compacte eenheden, expres kleiner dan de Erkende verhuisdozen, opdat ze niet te zwaar konden worden. Had Tom (hun baas) speciaal laten ontwikkelen bij TNO. Heel pietepeuterig hadden we ze in staan pakken, niet alleen maar grafzerken van Dickens erin, nee, ook wat pockets, ieder doosje als een pinda van Duyvis op tilbaarheid testend. Maar wat deden onze ridders, ze grepen er gewoon drie tegelijk en smeten ze ‘boeken, wie leest er nog boeken’ zingend naar elkaar over.

De voorman verschool zich in de bolderkar, hij was de stapelaar, anciënniteitskwestie. Twee Erkende broers, Emile en Lorenzo, verrichtten rukkend en wrikkend het grovere werk, de Gerard en Karel van het verhuiswezen, wat zeg ik, de Venus en Serena. Twee Erkende Top Movers uit een en hetzelfde gezin, dat maken ouders zelden mee, allebei je spruiten tegelijk in twee ketels met toverdrank. En dan later zeker, in hetzelfde team, Top Movers worden?

Maar aardige Top Movers. Lorenzo, te herkennen aan een berg getatoeëerde schedels op zijn biceps, zei bijvoorbeeld heel lief tegen mijn vriendin Jet dat ze de wasmachinetrommel niet hoefde vast te zetten, was nergens voor nodig hoor, regelde hij wel. (Bloempjes en vlinders in zijn tekstballon, schattig.)

Emile, die voorheen fusten rondbracht voor Freddie H., vroeg of ik alle boekendoosjes ook gelezen had, een pijnlijk onderwerp. Maar het was pure belangstelling. Zelf verklaarde hij namelijk nog nooit een boekendoosje te hebben gelezen.

Onverbijsterd probeerde ik in mijn perzikje te bijten. Smakkend: ‘Als in nul boekendoosjes?’

Emile knikte trots.

Wat ik doen kon, was Emile een erkende zerk van Dickens meegeven, voor op de camping, Our mutual friend bijvoorbeeld, een hellebaard van een roman, een goeiendag/morgenster. Wat een klus. Zes weken had ik erover gedaan, duizend pagina’s goud op snee, tot huilens toe. Leek me leuk, Emiles toekomstige boekenplankje, met tussen twee boekensteunen deze lederen menhir erop, en verder niks.