De antivaccinatiecampagne in Canada. Beeld AP

‘Canadian truckers rule’, twitterde Tesla-topman Elon Musk afgelopen weekend, toen Canadese vrachtwagenchauffeurs het centrum van Ottawa blokkeerden uit het protest tegen het coronabeleid van de regering. Premier Justin Trudeau is democratisch gekozen en 79 procent van de Canadezen is volledig gevaccineerd, maar Musk heeft zijn eigen idee van democratie: ‘Als de regering een mandaat van het volk zou hebben, zou er een belangrijk tegenprotest zijn. Dat is er niet, dus hebben ze geen mandaat.’ Anders gezegd: wie op straat de grootste bek heeft – en de grootste auto’s – verdient de macht. Misschien kan Musk met deze regeringsvorm experimenteren in de kolonie op Mars die hij ooit hoopt te stichten.

Elon Musk is niet de eerste autotycoon die omstreden ideeën aanhangt. Henry Ford had nog geen Twitter. Daarom kocht hij in 1918 een krantje, The Dearborn Independent, dat hij liet volschrijven met antisemitische complottheorieën. Zo ‘bewees’ de krant dat Columbus’ reis naar Amerika in 1492 in werkelijkheid een Joods complot was om de Nieuwe Wereld te veroveren. Fords rivaal, Alfred P. Sloan van General Motors, voerde in de jaren dertig campagne tegen de New Deal van president Roosevelt. Zo steunde hij de rechtse actiegroep Sentinels of the Republic, die de New Deal als de ‘Jew Deal’ beschouwde.

Net als Ford en Sloan heeft Musk een hekel aan alles wat zijn vrijheid als ondernemer beperkt: de regering, de vakbonden, belastingen. Het wereldbeeld van zulke mannen draait om de durf en de intelligentie van de kapitalist die zijn werknemers welvarend maakt en de wereld vooruitgang brengt. Zo’n industriële superman mag niets in de weg worden gelegd.

Musks prestaties spreken tot de verbeelding. Hij zette zijn vermogen op het spel om een herbruikbare raket en een elektrische auto te ontwikkelen. Maar heeft hij de wereld ook vooruitgang gebracht? Er kleeft iets merkwaardig archaïsch aan zijn werk. De kolonie op Mars is weinig meer dan een kinderachtige fantasie uit sciencefictionboeken uit de jaren zestig. De Tesla lijkt een elektrisch staartje aan het tijdperk van de verbrandingsmotor. Zelf achter het stuur, scheuren, kicken op acceleratie, het is allemaal zo 20ste eeuw.

Dat vindt Elon Musk zelf ook. Dit jaar worden zelfrijdende auto’s veiliger dan menselijke chauffeurs, zei hij vorige week. Gaat Elon Musk ons naar de toekomst leiden? Hij heeft de sceptici vaak de mond gesnoerd, maar is tevens een bluffer: dezelfde voorspelling deed hij vorig jaar ook al.