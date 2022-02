Elke paar uur nieuwe roddels en klaagzangen op de medewerkerssite van het Witte Huis

President Biden heeft een onderonsje met medewerkers van het Witte Huis. Beeld Adam Schultz / The White House

Niet vaak zal er in de gangen van het Witte Huis zoveel gesproken zijn over Instagram als deze week – en dan komt het ook nog eens van binnenuit. ‘Dear White Staffers’ heet het account, dat wordt gerund door rebelse medewerkers van het Witte Huis die daar een stortvloed aan anonieme ervaringen delen. Zo geven ze een onflatteus inkijkje in het reilen en zeilen van dit gesloten instituut. Assistenten, stagiaires en chauffeurs klagen er over lange werkdagen, lage lonen, maar ook over homofobie, racisme en verbaal geweld. Iedere paar uur verschijnt er weer een nieuwe roddel.

‘Het is alweer bijna twintig jaar geleden’, schrijft iemand naar Dear White Staffers, ‘maar ik probeer nog steeds over die keer heen te komen dat ik door een senator seksueel werd geïntimideerd’. Een ander: ‘Kunnen we het even hebben over die verschrikkelijke lobbyisten?’ Of deze, over het Democratische Congreslid Josh Gottheimer uit New Jersey: ‘Ik werkte voor Gottheimer en ik werd door hem uitgescholden en vernederd in het bijzijn van het team.’

Sappig

Of het allemaal klopt? Dat weten we niet. Hoe sappig de verhalen ook zijn, de plaatsers blijven anoniem. De afgelopen week hebben Politico en The Washington Post contact gezocht met mensen die in die wereld werken. Ze tonen zich blij dat er eindelijk over hun ervaringen wordt gesproken. ‘De regel is hier dat je je mond houdt over je baas’, zei een medewerker van de Democratische Partij tegen The Washington Post. ‘Als je moeite hebt met die persoon ga je voor iemand anders werken. Maar je kan je team toch niet slecht behandelen en verwachten dat iedereen stil blijft?’

Dear White Staffers, een knipoog naar de succesvolle Netflixserie Dear White People, bestaat al twee jaar en heeft inmiddels meer dan 80 duizend volgers. Het Instagramprofiel begon tijdens het presidentschap van Donald Trump. Witte Huis-medewerkers van kleur klaagden dat ze minder betaald kregen dan hun witte collega’s. Inmiddels toont de pagina veel meer soorten grieven. Medewerkers klagen over politici die nooit dankjewel zeggen, of alleen met lager geplaatste collega’s praten wanneer die iets fout hebben gedaan. De mensen werken voor de macht, maar voelen zichzelf machteloos.

Sommige medewerkers zeggen dat de pagina therapeutisch werkt: zij voelen erkenning en begrip van hun collega’s, ook al weten ze niet wie het zijn. ‘Ik werk al tien jaar op de Hill’, schrijft iemand. ‘Ik heb nog niet de moed om mijn ervaringen te delen, maar er schuilt kracht in de aantallen en in deze verhalen vind ik, verdrietigerwijs, bevestiging.’ Voor anderen is de pagina een bron voor entertainment, want als ze ergens dol op roddels zijn dan is het Washington.

Ongefilterde bagger

Dat er juist nu zoveel ongefilterde bagger komt uit de kringen rondom de Amerikaanse macht, is niet zo vreemd. Sinds de Capitoolbestorming van vorig jaar januari is de sfeer tussen de Democraten en Republikeinen grimmig geworden, wat samenwerken bemoeilijkt. Stress sijpelt van bovenaan de ladder door naar de stagiaires. Het is opvallend dat de meeste klachten tot nu toe over Democratische Congresleden gaan; rondom de Republikeinen blijft het oorverdovend stil.

Vorige week vroeg een journalist, na alle tumult rond Dear White Staffers, aan de Democratische fractievoorzitter Nancy Pelosi of ze een vakbond onder Congres-medewerkers zou steunen. Ze zei géén ja, maar sloot het ook niet uit. Wie weet gaan deze roddels en klachten over lage lonen en boze bazen toch voor verandering zorgen voor al die mensen die in Washington buiten de schijnwerpers blijven.

Maral Noshad Sharifi is correspondent in New York.