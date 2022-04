Elke manier van selecteren voor een universitaire studie is vooralsnog dubieus. Loten dus maar

Het zijn spannende dagen voor veel aankomend studenten. Vrijdag krijgen ze te horen of ze zijn geselecteerd voor een universitaire studie waarvoor numerus fixus geldt. Wie bijvoorbeeld geneeskunde wil studeren, psychologie, bouwkunde of industrieel ontwerpen, moest de afgelopen tijd meedoen aan een selectieprocedure. De methode verschilt per universiteit en per vak. Soms tellen de vwo-eindexamencijfers mee, soms moet er een opdracht worden gemaakt, vaak zijn er toetsen en motivatie-vragenlijsten. De uitslagen bepalen de volgorde waarin de studenten worden toegelaten.

Al jarenlang is er discussie over deze methoden. Zijn ze wel eerlijk? Is het goed om studenten zo tegen elkaar op te zetten? En selecteer je zo inderdaad de beste mensen? Vóór 2017 was loting nog een van de instrumenten om studenten te selecteren, daarna mochten universiteiten ‘decentraal selecteren’, op een manier die hun het beste leek. In 2020 besloot minister Van Engelshoven dat vanaf 2023 weer een combinatie van loting en andere methoden mogelijk wordt, omdat er tekenen waren dat decentrale selectie tot ongelijke kansen tussen studenten leidt.

Selecteren op cijfers zou meisjes, die hogere cijfers halen op het vwo, voordeel geven op jongens. Bij motivatiegesprekken zouden jongens met een migratieachtergrond en studenten uit lagere sociaal-economische klassen het onderspit delven. Studies met veel buitenlandse studenten zouden Nederlanders minder kans geven. Keiharde wetenschappelijke gegevens hierover ontbraken; reden dat de coalitiepartijen er nu weinig voor voelen om loting weer deels in te voeren.

Nu is er meer bewijs voor de kansenongelijkheid bij decentrale selectie. Onlangs promoveerde Lianne Mulder, bij het Amsterdam UMC op een onderzoek naar het vergroten van de diversiteit bij medische opleidingen. Ze stelde vast dat de ‘representativiteit’ van de studentenpopulatie is afgenomen sinds de loting is afgeschaft. Over de oorzaak spreekt haar onderzoek zich niet uit.

Gebrek aan representatie begint natuurlijk al bij het advies in groep 8, waar kinderen uit lagere sociaal-economische klassen, bij gelijke capaciteiten, minder vaak een vwo-advies krijgen. Waar het menselijk oordeel doorslaggevend is, spelen vooroordelen altijd een rol. Mensen hebben – onbewust - nu eenmaal de hoogste verwachtingen van en het meeste vertrouwen in leerlingen die op hen lijken.

Decentrale selectie zou ‘eerlijker’ zijn, omdat je er zelf invloed op hebt. Sympathieker en menselijker ook dan het blinde lot. Maar onderzoek van de laatste jaren laat zien dat geen enkele selectiemethode valide is. Ook al voorspelt een toets enig studiesucces, zijn de snelste studenten later de beste dokters of psychologen? Gelden voor huisartsen dezelfde criteria als voor neurochirurgen?

Selecteren op cijfers en motivatie is ook dubieus. Wie vwo-cijfers wil opkrikken, wende zich tot de gretige bijlesindustrie; voor het presenteren van een overtuigende motivatie kun je op cursus. Dat kost wat. Studenten zonder rijke ouders hebben pech.

Interessant is wat Olle ten Cate, hoogleraar medische onderwijskunde bij de Universiteit Utrecht, zei in ScienceGuide. Volgens hem zijn de verschillen tussen aspirant-studenten vaak zo klein dat selectiecriteria irrelevant worden. Loting is dan simpelweg eerlijker en geeft meer kans op studenten met verschillende interesses en achtergronden. Dat is goed voor hun toekomstige patiënten.

Het vwo-diploma moet voldoende kwaliteit garanderen; als dat bij bepaalde vakken niet zo is, doe dáár dan wat aan. Nederlandse leerlingen staan vanaf de basisschool opgesteld in een ratrace. Heb je eerdere fasen van dubieuze selectie overleefd, ben je er door het stapelen van diploma’s gekomen, dan struikel je alsnog aan de poort van de universiteit. Zolang niet is aangetoond dat de huidige selectiecriteria valide zijn en wél dat de kansenongelijkheid toeneemt, is loting de eerlijkste methode.