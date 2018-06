Elke keer dat zondagavond de naam Christian Eriksen valt, vervaagt die van John Eriksen

Arjan Peters volgt het WK Voetbal en doet daar dagelijks verslag van. Hij kijkt alle wedstrijden en in de rust leest hij een boek. Vandaag aflevering 15: de vervaagde Eriksen met kopbalzorgen.

Nieuwe ronde, nieuwe bal. Vanaf dit weekend spelen we niet langer met een zwarte, maar een zwart-rode Telstar 18 Mechta. Als daar nou eens feller tegenaan wordt getrapt. En gekopt.

Daarover gesproken: het is verbazend hoeveel er van de kopbal wordt verwacht, ondanks het twijfelachtige rendement. Al die loze hoekschoppen en vrije trappen. Met die gedachte in het voorhoofd, en in het achterhoofd de discussie of veel koppen tot hersenbeschadiging en geheugenverlies kan lijden – de meningen blijven uiteenlopen, je kunt het balletje om de paar jaar opgooien – mogen we van serieuze kopbalzorgen gewagen.

Er wonen veel Eriksens in Denemarken. Het moest een keer gebeuren dat er weer een in het Deense elftal kwam, en dat is Christian. Elke keer dat zondagavond zijn naam valt, vervaagt die van John Eriksen (1957-2002) verder, de besnorde spits van Feyenoord en Roda uit de jaren tachtig die honderden doelpunten maakte, ook met het hoofd.

Hij begon zijn carrière bij Svendborg en eindigde daar ook weer. In het profiel dat Wiep Idzenga 5 jaar geleden aan Hard Gras bijdroeg, staan passages die door merg en been gaan. Eriksen begon als dertiger al vreemd gedrag te vertonen. Hij vergat afspraken en kwam met andere boodschappen thuis dan waar hij de deur voor was uitgegaan, zijn huwelijk klapte. Pas toen werd vastgesteld dat hij aan alzheimer leed. John Eriksen is op zijn 44ste overleden, in een tehuis voor demente bejaarden.

Idzenga reist naar Denemarken en spreekt met naasten, voor zover die hun mond opendoen. Als hij de ouders van Eriksen ontmoet, beiden in de tachtig, vertelt moeder te vrezen dat al die kopballen de oorzaak van de ramp zijn geweest.

Vader zegt niets. Hij heeft zijn voetballende zoon dertig jaar geleden in Nederland opgezocht. Na enig stommelen legt hij, verlegen lachend, drie boeken op tafel. Kijk op het groene Limburg, Kijk op het groene Zuid-Holland en Boerderijen van het Noordererf. Het verzamelde zwijgen van Eriksen senior, een trilogie.