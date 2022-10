Elke dag tel ik mijn zegeningen: gezondheid is een kwestie van geluk

Wij gaan een harde winter tegemoet, waarin corona en griep vrijelijk rond kunnen gaan en elkaar weleens kunnen opstuwen tot ziekelijke hoogten. ‘Nieuwe berekeningen beloven niet veel goeds’, las ik in deze krant.

Ik las het in de wachtzaal, waar je mag gaan zitten als je net je prik hebt gehaald. Het was drukker dan ik had verwacht. Jong en oud door elkaar, allemaal met een mondkapje voor, want dat was verplicht. Een jongen met een skateboard in dezelfde rij met een vrouw achter een rollator, een Fellini-achtige optocht. Ik had zojuist mijn derde booster gekregen en in totaal ben ik nu vijf keer tegen corona gevaccineerd. Volgens Thierry Baudet, Willem Engel en hun kornuiten zou ik allang dood moeten zijn, maar ik leef nog steeds. Sterker nog, ik heb tot op heden geen coronaverschijnselen gehad. Nooit beroerd of ziek gevoeld. Bij een kuchje heb ik mij weleens getest, maar steeds negatief. ‘Dat komt niet vaak voor’, zei de mevrouw die mij had geprikt.

Zou ik van nature immuun zijn voor corona?

Dat komt voor, volgens de celbioloog András Spaan, die er onderzoek naar doet en onlangs werd geïnterviewd door Maarten Keulemans. Niemand die nog weet hoe het zit. Het zou ook gewoon geluk kunnen zijn. Een schip dat door een haag van torpedo’s vaart zonder geraakt te worden. Iemand die mij lief heeft, zei dat ik het mogelijk heb gehad zonder het gemerkt te hebben. Dan moet ik ook beter zijn geworden zonder dat ik er iets van merkte. Gebeurt dat trouwens niet met de meeste ziekten en kwaaltjes? De beste huisarts is de huisarts die meestal niets doet. Alles gaat vanzelf over, tot je dood bent. ‘God geneest en de dokter strijkt zijn honorarium op’, heeft Benjamin Franklin gezegd, maar dat is slechts gedeeltelijk waar.

Ik fietste naar huis en las op Twitter nog eens wat Thierry Baudet over vaccineren heeft beweerd: ‘Vaccinatiedwang is vanaf het begin het doel geweest. Niet voor ‘de volksgezondheid’ (want dit hele gebeuren heeft daar niets mee te maken), maar om toegang te verkrijgen tot het menselijk lichaam en (daarmee) totale controle te verwerven over mensen. Zet jij die eerste stap dat via een microchip in je lijf de controle over je hele leven wordt gepakt?’

Zou Thierry echt menen dat gevaccineerden voortaan als gechipte marionetten door het leven gaan? Persoonlijk heb ik ook daar niets van gemerkt, maar dat is niet zo vreemd, want zo listig zijn die lui wel die aan de gedigitaliseerde touwtjes zouden trekken. Ik heb Baudet weleens gesproken, toen er nog een gewoon gesprek met hem te voeren was. Als er iemand in korte tijd is veranderd dan is hij het wel. Na zijn verkiezingsoverwinning van 2019 – met die uil van Minerva – is het alleen maar bergafwaarts gegaan: totale implosie van zijn partij, complotideeën over corona, Poetin groeide uit tot een held, het contraproductieve geleuter over het partijkartel, zijn boeken werden niet meer besproken, electoraal wedde hij op alle verkeerde paarden en op de waarderingslijst van politici staat hij nu helemaal onderaan. Zelfs van dat goedwillende Burgerforum EU, waarvan hij een van de oprichters is geweest, is niets meer over. Het is eigenlijk een heel zielig gezicht wat er met Thierry gebeurt en je vraagt je af hoe dat gaat aflopen.

Met al dat beschamende gestuntel rond Khadija Arib zou je nog meer hopen dat in Den Haag eindelijk eens een aantrekkelijke oppositiepartij opstaat, maar op de een of andere manier wil dat in Nederland niet meer lukken. (Even terzijde: de journalistiek zou eens ernstig moeten beraden over het gebruik van al die anonieme bronnen, waarmee je de laatste tijd om de oren wordt geslagen. Ik zie daar heel weinig in. Ik kan mij voorstellen dat naamloos blijven in bepaalde gevallen noodzakelijk is, maar ik vermoed ook dat veel anonymi banger zijn dan strikt noodzakelijk. Enige Zivilcourage mag worden gevraagd, nu gebeuren er voornamelijk ongelukken.)

Terug naar het vaccineren. De griepprik moet ik nog ontvangen. Het vreemde is dat ik tijdens de coronatijd ook geen griep heb gekregen. Ik ben geen feestganger en je zult me niet vaak zien meehossen bij carnaval of popconcert. Van nature verlegen heb ik de behoefte bij mensen uit de buurt te blijven. Dat helpt natuurlijk om infecties te voorkomen, maar uiteindelijk moet je toch de straat op. Ik herinner mij hoe in het begin van de pandemie werd gespeculeerd of het virus in de supermarkt over een schap heen kon springen, maar daar hoor je niemand meer over.

Voorlopig tel ik elke dag mijn zegeningen. Ook ziekte en gezondheid zijn een kwestie van geluk.