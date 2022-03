Elke dag naar je kwelgeesten toe moeten – eenzamer kan een kind niet zijn

Er komt ‘een steviger aanpak voor veiligheid op school’, meldt de Rijksoverheid. Even dacht ik dat het om schuilkelders en vluchtroutes ging; in deze barre weken lijkt ‘veiligheid’ nog maar één betekenis te hebben.

Maar het ging over een andere vorm van terreur, eentje die vooral kinderen en jongeren treft, in al zijn grimmigheid onverhoeds overal kan opduiken en onuitroeibaar lijkt: pesten. Buitensluiten, treiteren, uitlachen, vernederen, bedreigen of fysiek mishandelen. Ook hier is veiligheid nooit te garanderen.

Pestgedrag is zo oud als de mensheid. In elke groep vallen enkelingen buiten de roedel, degenen die afwijken van de norm. Voor hen is de wereld één mijnenveld. Ze ruiken het, de pestkoppen, ze ruiken angst, ze ruiken bloed. Rondom de daders vormt zich een leger van meelopers, die doodsbang zijn zelf ook slachtoffer te worden.

Het gebeurt wél, en niet zo’n beetje ook. Sinds 2018 is het pesten niet afgenomen. Sociale media hebben het arsenaal van de pestkop vergroot; onlinedekking is nauwelijks mogelijk. Op de factsheet van de Veiligheidsmonitor 2021 staat dat 5 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs minstens één keer per week werd gepest. Dat zijn heel veel kinderen. Redenen waren uiterlijk (45 procent) gedrag (35 procent), schoolprestaties (20 procent), huidskleur (14 procent), herkomst (15 procent) of lhbti zijn (15 procent), Een hartverscheurende opsomming; je ziet de scenes voor je. In 30 procent van de gevallen was de reden doodleuk ‘de kick van de pester’. Ook dat is helaas voorstelbaar.

Onthutsend in de Veiligheidmonitor is dat 21 procent van de ondervraagde leerlingen geen melding maakte van het pesten, 9 procent weet niet bij wie. Ook is er schroom om over het pesten te vertellen, uit angst niet geloofd te worden, dat de school er toch niks tegen doet of dat het klagen het erger maakt. Rondlopen met zo’n geheim en elke dag naar je kwelgeesten toe móéten – eenzamer kan een kind niet zijn.

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs schrok van de cijfers en kan het niet langer aanzien. Hij zei zaterdag in De Telegraaf: ‘Het geeft mij het gevoel dat ik niet kan garanderen dat onze scholen een veilige plek bieden aan leerlingen.’ Wiersma gaat ‘een onafhankelijk meldpunt’ instellen, voor ouders en leerlingen. Ook moeten scholen voortaan onveilige situaties melden (pesten, knokpartijen, maar ook wapenbezit – kennelijk was dat nog niet zo) en gaat de Inspectie strenger optreden.

Hoe kon dit gebeuren, zonder dat iemand ingreep? Scholen hebben sinds 2015 een ‘Zorgplicht voor sociale veiligheid’. Ze moeten íéts doen: een veiligheidscoördinator aanstellen, een pestprotocol hanteren, gedragscursussen aanbieden. Het helpt allemaal niet. ‘Cursussen in respect’ raken daders niet, noch beschermen ze slachtoffers. Wie slachtoffers naar een weerbaarheidstraining stuurt, zegt daarmee dat aan hén iets mankeert, niet aan de pestkoppen.

Zal Wiersma’s beleid helpen? Misschien wel. Iets. Maar alleen als er met klachten van slachtoffers iets gebeurt. Heeft de Inspectie daar mensen voor?

De belangrijkste remedie blijft: dappere mensen die ingrijpen. Die daders aanspreken en slachtoffers beschermen. Zulke mensen zijn zeldzaam. Een deel van de volwassenen hoort ook het liefst bij ‘de groep’, was ooit een pestkop en heeft een instinctieve afkeer van buitenbeentjes, van ‘huilebalken’, ‘losers’ en ‘klikspanen’. ‘Ze lokken het zelf uit’, hoor je nog altijd. En dan zijn er de wegkijkers. Types die glashard beweren dat bij ons thuis/op school/op de sportclub zulke akelige dingen niet gebeuren.

Natuurlijk bestaan ze, volwassenen, leraren, conciërges, omstanders, die pestslachtoffers geloven en bescherming bieden. Voor een kind kunnen ze de redding betekenen. Het zouden er best wat meer mogen zijn.