Elk toernooi hangen er nog meer Engelse vlaggen aan de galerijflat

Chris Dowse heeft een voor Engelse begrippen ongebruikelijke gewoonte. De 42-jarige Londenaar zit in zijn voortuin. Tuin is misschien een groot woord. Het is eerder een patio voor zijn galerijflat, waar een mini-glijbaan en een zandbak staan voor zijn zoontje Ralph, alsmede drie stoelen: voor zijn vrouw, voor hemzelf en voor boxer Tinkerboo. Chris vertelt geen achtertuin te hebben. Maar als hij er wel een had, zou hij toch in de voortuin plaatsnemen. ‘Dat was vroeger heel normaal.’

Vanaf zijn patio heeft Chris, een diskjockey die sinds het begin van de lockdown zonder werk zit, het beste uitzicht op de zo’n vierhonderd Engelse vlaggen die de council estate, een groep galerijflats van drie verdiepingen, sieren. Samen met twee medebewoners heeft hij ze zaterdag voor dag en dauw ophangen, ter voorbereiding op het EK voetbal. Plus een waslijn met ­vlaggen van alle deelnemende landen op het gebouw waar de afvalcontainers zich bevinden.

Tot ik, fietsend naar de benedenstad, de Kirby Estate passeerde had ik nog weinig signalen gezien dat Euro 2020 aanstaande is. Dat terwijl Engeland, waar de halve finales en finale worden gespeeld, de veredelde gastheer is. Op de Britse televisie geen oud-voetballers die spullen aanprijzen in de reclameblokken; in de Britse supermarkten geen juichcapes en andere ­prullaria. Op straat rijdt een enkele auto met ­vlaggetjes van St. George op de achteruitkijkspiegels.

Maar de Kirby Estate in het Zuid-Londense ­Bermondsey, vlak bij de plek waar acteur Michael Caine ter aarde kwam, heeft een naam hoog te houden. Sinds het EK van 2012 hangen er tijdens grote toernooien vlaggen, en elke keer worden het er meer. Chris koopt ze na elke uitschakeling van het Engelse team voor een habbekrats bij een groothandelaar. ‘De laatste levering was 175 vlaggen voor 50 pond’, zegt hij.

De Kirby Estate in Zuid-Londen, heeft een naam hoog te houden als het op voetbal aankomt. Beeld Patrick van IJzendoorn

Cameraploegen komen en gaan op de ‘Kirby’. De ­bekende televisiepresentator Piers Morgan is langs ­geweest en de weerman van de BBC droeg onlangs zijn weerbericht aan Chris op. Maar niet alle publiciteit was positief. In het klassenbewuste Engeland is de Kirby afgeschilderd als een Little Britain-buurt, bevolkt door bierbuiken van het plaatselijke Millwall. Het helpt niet dat de nationale vlag in Engeland, van ­patroonheilige St. George, schaamte teweeg brengt.

Allemaal onzin, aldus Chris, die zelf Liverpool-­supporter is en trots het shirt toont dat aanvoerder ­Jordan Henderson droeg tijdens een WK-wedstrijd ­tegen Panama. ‘Dit is een gemêleerde, tolerante buurt, typisch Londen.’ Hij wijst naar de Schotse vlag bij de overburen, de Turkse vlag boven hem, de Portugese vlag op nummer 131. Er hangt zelfs een Ierse vlag. ­‘Typisch die Ieren’, lacht Chris, ‘niet meedoen aan het toernooi en toch vlag ophangen.’ Tijdens het WK ­wappert er ook een Colombiaanse vlag.

Iedere passerende buurtbewoner, van verpleegster tot rapzangeres, knoopt een gesprek aan met Chris. Klusjesman Graham van de woningbouw kijkt zijn ogen uit. ‘This made my day, this is’, zegt hij met een plat Londens dialect. Chris koestert een droom, dat de ­spelersbus op een dag de estate op rijdt, en het voetbal thuisbrengt. Hij zit er klaar voor. In zijn voortuin.