Elk grassprietje staat goed, tot je zuidwaarts wil vluchten naar oorden waar de beladenheid wegdrijft met de wind

Vroeger deed ik in de trein vaak een spelletje: kijk uit het raam en vind één vierkante meter waar niet over nagedacht is. Gaat niet lukken. Dirk Achten, oud-journalist bij De Standaard, oud-topambtenaar en tot vorig jaar Belgisch ambassadeur in Den Haag, beschrijft een soortgelijke ervaring in zijn net verschenen boek Ligt het aan ons? Waarom Nederlanders en Belgen hun land anders organiseren.

Op de A12 noordwaarts vanuit Antwerpen ergert hij zich aan de hobbels en putten in de weg. Tot hij de grens passeert. ‘Hier heerst orde. Elke overvolle sloot, elk grassprietje hoort daar te zijn. Alles lijkt goed geregeld’. Lijkt.

‘Maar als ik te lang blijf, wil ik snel weer weg. Naar heuvels, bergen, dingen die ontsnappen aan regeldrift. Ik wil ontdekken, ik verlang naar warmte.’ Dan is het tijd zuidwaarts te trekken, naar de ‘gezellige wanorde, waar voor elk probleem gek genoeg wel een oplossing te vinden is. Waar de beladenheid wegdrijft met de wind (...) en menselijkheid geen vorm van zwakte is.’ Het is een feest der herkenning voor eenieder die weleens gevlucht is voor wat ik, vanuit verre streken, de Nederlandse ‘dictatuur van het pragmatisme’ noemde.

Nederland, schrijft Achten, is in hoge mate een technocratische staat, bestuurd door regenten die zich bedienen van rapporten van experts. Ook de krant staat er dagelijks vol van. Eenmaal genomen besluiten zijn bijna niet bij te sturen - wat, zoals in de Toeslagenaffaire en Groningen, tot gruwelijke ontsporing kan leiden.

Waar Nederlandse bestuurders en technocraten zo min mogelijk inmenging van de politiek willen, is het Belgische model politieker, mede daardoor chaotischer, met minder denktanks die de toekomst voorspellen - maar toch, met een uitkomst die vergelijkbaar is, of beter, dan de Nederlandse.

Ammehoela, hoor ik u denken. Want wij Nederlanders hebben nog altijd een hoge dunk van onszelf en herkennen ons eigen superioriteitscomplex niet. Het zijn immers de feiten dat we alles vaak nét iets beter doen dan, nou ja, eigenlijk alle andere volken. Ja toch? Niet dan?

Bij de boekpresentatie citeerde de auteur Frank Vandenbroucke, Belgisch minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die opmerkte dat de Nederlanders met hun planbureaus heel veel zorgonderzoek hebben gedaan. ‘Wij hebben dat niet gedaan en dan komen we uit op een systeem dat even goed is of misschien zelfs beter.’ Is dat geluk, vraagt Achten zich af. ‘Of is het de capaciteit om iets te proberen, zien dat het niet werkt, dan iets anders proberen.’ Om bij te sturen, moet je openstaan voor kritiek. ‘Misschien is dat in Nederland wat moeilijker.’

Een andere observatie gaat over de onmenselijke trekjes van ons ‘superieure’ technocratische systeem dat er echt op is gericht het leven van mensen beter te maken. Achten geeft het voorbeeld van de medewerker die dacht haar pols gebroken te hebben bij een winterse val. Ambulance gebeld. ‘De man keek even naar de vrouw met het pijnlijke gezicht en zei: ‘Maar mevrouw, u kunt nog lopen! Dan kunnen we u niet meenemen. Het ziekenhuis is een paar kilometer verderop.’ .

In de technocratie speelt de ambtenarij een cruciale rol, schrijft Achten. Politiek verstoort goed technocratisch bestuur. En ‘polderen’ lijkt democratisch maar is ‘alleen voor mensen die er toe doen’. Besluiten moeten nooit dicht bij mensen komen, daar gruwt men van. Besturen is een vak.

De grap is, of niet, dat in de bestuurlijke klasse ook niet alles goed gaat. Neem de ABD, de Algemene bestuursdienst, het gilde der topambtenaren. Onduidelijk hoe je erin komt, maar eenmaal binnen zit je geramd. Voor je ogen zie je ministeries dommer worden door benoemingen van roulerende ‘topambtenaren’. Toeten noch blazen. Maar ‘managen’ kun je toch overal? Zoals Achten droogjes vaststelt: ‘Als de naaste adviseurs over nauwelijks meer bagage en deskundigheid beschikken dan hun minister, wordt het best lastig.’

Zal BBB de technocratie verbrijzelen? Nee, ze worden gecoöpteerd. Versterk het parlement, raadt Achten aan, en herstel de directe band tussen politicus en kiezer met een vorm van regionaal kiesstelsel. Zonder serieuze versterking is de Tweede Kamer, ‘met zijn planetaire ambitieniveau’, reddeloos verloren.

Problemen signaleren zonder in doemscenario’s te vervallen en (zelf)relativering - waar vind je dat nog? Het is immers altijd één voor twaalf. Vreemde ogen dwingen, maar bij Achten word je er ook nog vrolijk van.