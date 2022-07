Elf jaar en vier maanden, drie keer per week 520 woorden, 46 weken per jaar, telt op tot 3 miljard stukjes

Schrijvers van krantenstukken kunnen niet zonder lezers en die van de Volkskrant zijn de leukste. Ze zijn belangstellend en nieuwsgierig, gul met adviezen en commentaren, er is geen misstand die ze ontgaat, en als in de krant heeft gestaan dat een vrijwilliger tijdens de lockdown in Kampala hiv-medicijnen rondbrengt op een gammele fiets met slechte remmen, bezorgen Volkskrant-lezers hem een nieuwe. (En anders bellen ze de krant wel om aan te bieden de studie van Mayra uit Colombia te financieren. Ze wil dierenarts worden maar er is thuis geen geld voor, schreef onze correspondent. Hij deed dit zonder enige bijbedoeling, maar dat was buiten het grote hart van de Volkskrant-lezer gerekend).

Het contact met lezers is frequent, soms hoogfrequent, als je columns schrijft op deze plek, die we op de krant ‘de twee’ noemen, wat een hopeloos ouderwetse benaming is sinds ons werk digitaal in brokjes wordt uitgeserveerd. Dat contact is zeer welkom, want de taak van de pagina-2-schrijver is om de lezer door het nieuws en de gekte van alledag te loodsen. Je probeert iets tussen gids en anker te zijn, al overkomt het je om de haverklap dat je zelf verdwaalt of kopje-onder gaat. Met je grote mond en je stellige zinnen. Dan is het zaak dat de lezer en jij elkaar vertrouwen: zij vertrouwt erop dat je een uitweg vindt, jij vertrouwt op haar begrip.

Dit is de laatste. Het is mooi geweest. Elf jaar en vier maanden, drie keer per week 520 woorden, 46 weken per jaar, minus die zeven keer dat ik moest verzaken wegens ziekte of dood, telt op tot 3 miljard stukjes of daaromtrent. Veel te veel in elk geval. Voor een preciezere berekening verwijs ik naar Ionica Smeets. Wat op de zeef blijft liggen na die circa 3 miljard stukken is aan de lezer om te bepalen; ze zijn niet meer van mij, ze zijn van de lezer.

Het contact is vooral lief contact. Lezers sturen eenregelige berichtjes ter aanmoediging of correctie, om hun bezorgdheid te onderstrepen, een tegenvisie te ontvouwen, taalfouten te verbeteren, ideeën te toetsen, of om gewoon hallo te zeggen. Ze vragen aandacht voor hun gevechten met autoriteiten, die vaak gekmakend zijn en waar je iets aan probeert te doen, maar dan wreken zich de beperkingen van de column: veel autoriteiten blijven ook na doorwrochte publicaties doorgaan met wat ze deden.

Soms sturen lezers bijlagen van zeventien kantjes met plannen voor een betere wereld. Het zijn altijd goede plannen, al zijn ze vaak te omvangrijk voor de krant – de column is een genre dat veel praktische beperkingen kent. Een enkeling is vasthoudend (‘Uit uw stukje maak ik op dat u mijn bericht van 7 maart jongstleden niet heeft gelezen, cq niet heeft begrepen’, gevolgd door: ‘Dit is al de vierde keer dat u weigert te onderkennen wat ik in mijn schrijven van 7 maart, 10 april en 17 mei uiteen heb gezet, bijlagen wederom bijgevoegd. Jammer!’), culminerend in: ‘Mevrouw Sitalsing begrijpt er niets van. Cc. Hoofdredactie, cc Ombudsman’).

Lezers sturen de boeiendste boeken op, linkjes naar de mooiste artikelen, de fraaiste kunst (speciale vermelding voor de reeks schitterende portretten van Hollandse schurken die ik van een trouwe lezer uit Pieterburen kreeg). En als je schrijft dat je dozen vol oude telegrammen hebt geërfd omdat je vader en je moeder dood zijn, overstelpen de lezers je met de liefste berichten.

In netjes terugschrijven ben ik hopeloos tekortgeschoten, want ik ben slordig en onattent en er stond altijd een nieuwe deadline voor te dringen. Daarom zo: ontzettend veel dank. Tot elders in de krant.