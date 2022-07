Elders in de wereld kijkt men met jaloezie naar ons systeem met de huisarts als poortwachter

Huisarts in gesprek met zijn patiënt. Beeld Jiri Büller

Ik heb als arts in Duitsland, Schotland en de VS gewerkt. Overal kijkt men met jaloezie naar ons systeem met de huisarts als poortwachter, die met haar brede kennis en ervaring hoog kwalitatieve zorg biedt en tegelijkertijd voorkomt dat de zorg onnodig duur wordt. Als patiënten zelf mogen beslissen om naar een specialist te gaan, die maar een stukje van de patiënt ziet en steeds doorverwijst, lopen niet alleen de kosten op, maar ook de iatrogene schade.

Gaan we de huisartsen pas bewonderen als ze in het museum staan? En dan betreuren wat we verloren hebben? Minister, doe nu wat er moet gebeuren om onze huisartsen voor de toekomst te bewaren.

Myriam Lipovsky, internist en psychotherapeut, Utrecht

Middeninkomen

Moedig van Stef van der Werf om zijn verhaal te delen. Helaas steeds meer een realiteit voor velen in Nederland, als ‘single’ met een middeninkomen kun je steeds moeilijker rondkomen. Beschamend voor de ontwikkeling van ons ‘rijke’ land (rijk voor een alom zichtbare en in de media oververtegenwoordigde minderheid, ja, denk aan die vinkjes). Maar nóg beschamender voor meneer Ahold Delhaize. Waarom blijven we dit soort mensen ‘topman’ noemen, terwijl hun bedrijfsmodel duidelijk niet deugt. Wie verdient werkelijk het geld voor meneer Muller (ceo van Ahold Delhaize, red.)? Aan welke ‘top’ staat meneer Muller eigenlijk?

Miranda Meijerman, Berlijn (Duitsland)

Bemiddelaar

Liberaal Rutte heeft tien jaar het regeringsbeleid verdedigd. Nu gaat een bemiddelaar naar de boeren. Hoe anders deden sociaaldemocraten als Joop den Uyl dat: met opgeheven hoofd bij massaontslag zelf naar de mijnwerkers, de arbeiders van de scheepsbouw, prins Bernhard zijn uniform laten inleveren vanwege corruptie.

De sociaaldemocraten zijn nu slechts een fractie van het aantal ­liberalen in het parlement. Wat wil de burger eigenlijk voor type leider ?

Ben van den Bos, Haarlem

Zonder trekkers

Ik ben 77, heb 25 jaar gewerkt als directeur van CDA Gelderland en ben lid van de partij sinds het ontstaan. Er waren glorieuze jaren en uitgesproken flutjaren. Goede en minder goede premiers en ministers. Op maandagochtend werd het politieke nieuws me teveel; het CDA is geen partij specifiek voor agrariërs en het ledenbestand bestaat absoluut niet grotendeels uit agrariërs. De partij heeft wel altijd aandacht voor agrariërs. Agrariërs in het land kunnen woest op het CDA zijn maar dat slaat nergens op. Niemand wil dat de agrarische stand verdwijnt. Kan ook helemaal niet en dat weten de agrariërs dondersgoed. Het moet ‘wat minder’ en dat begrijpen heel veel Nederlanders/agrariërs prima.

Had het beter gekund? Ja, een stuk beter door zowel de overheid als door de agrariërs. Dus regering, stroop met elkaar de mouwen op voor het land dat jullie mogen besturen. Agrariërs op de trekker, ga naar huis, ga aan het werk en val niet het hele land lastig. Zonder die trekker zijn jullie net zo klein als wij hoor.

Herma ten Brinke, Didam

Levensmiddelen

Toch bijzonder dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel namens de supermarkten benadrukt dat zij geen partij zijn in het stikstofconflict. Want dat zijn zij eigenlijk wel. Melk (en ook vlees) wordt goedkoop verkocht en boeren krijgen er vrij weinig geld voor. Ze zullen daarom altijd veel moeten produceren en een grote veestapel hebben om rendabel te zijn. Dus als er nu eens een eerlijke prijs betaald wordt aan de boeren zelf, en als de supermarkten wat inschikken in hun winsten, zodat dit niet helemaal op het bord van de consument komt, dan kan die veestapel – wellicht rap –gehalveerd. De consument zal zeker hogere prijzen moeten betalen, maar die weet echt allang dat amper een euro voor een literpak melk altijd al veel te weinig was.

Sara Zondergeld, Utrecht

Kobalt

Met stijgende verontwaardiging zie ik het moreel oordeel, en daarmee samengaande acties en excuses, van de huidige generatie ten aanzien van de slavernij van driehonderd jaar geleden. Laat ik vooropstellen dat ik elke vorm van slavernij en betrokkenheid daarbij ten strengste afkeur.

Maar in plaats ons te richten op de slavernij van toen, zouden we ons juist moeten richten op de slavernij van nu. Veertig miljoen mensen zijn nu slaaf. 40 duizend kinderen werken onder erbarmelijke omstandigheden in de kobaltindustrie in Congo. Kobalt dat gebruikt wordt in onze smartphones, computers, e-bikes en elektrische auto’s. Wie van ons eist en overtuigt zichzelf ervan dat de spullen die we kopen niet gemaakt zijn door slaven?

Dus voordat we vorige generaties cancelen en denken excuses voor hen te moeten maken, moeten we eerst maar eens zelf in de spiegel kijken.

S.J. Dusault, Zürich (Zwitserland)

Recensie

Na het AD en de Ombuds­man van NRC was de Volkskrant (Boeken, 2 juli) al de derde krant die Ilja Gort ruim baan gaf om te reageren op mijn bespreking in NRC (28 mei) van zijn thriller Vrije Vogels.

In de rubriek ‘Iedereen leest’, waarin de krant bestsellers bespreekt die het boekenkatern niet halen, noemde ik het een van die vederlichte zomerboeken ‘die doen vermoeden dat aan het strand of bij het zwembad een taboe rust op zelfs de lichtste vorm van hersenactiviteit’.

Volkskrant-interviewer Onno Blom, die op verzoek eerder een van Gorts manuscripten redigeerde, verdraaide dat tussen aanhalingstekens tot een boek ‘voor lezers zonder de minste hersenactiviteit’ – een onheus citaat dat de toon zet voor zijn drie pagina’s grote vraaggesprek met Gort.

Gort figureert regelmatig in serieuze media, maar altijd als BN’er; zijn thrillers blijven onbesproken. Ook in uw digitale archief vind ik geen besprekingen.

Toch staat op de achterflap van Vrije Vogels een aan de Volkskrant toegeschreven blurp: ‘Gort schrijft op een manier waar veel Nederlandse literaire schrijvers een punt aan kunnen zuigen.’

Dat maakt extra nieuwsgierig naar het oordeel van uw thrillerrecensent over Vrije Vogels.

Arjen Ribbens, redacteur NRC