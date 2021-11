Eindelijk weer een keer geen corona op de voorpagina, dachten we

Woensdagmiddag waren we vast van plan om de krant nu eens niet te openen met het coronavirus. Er is geen land in Europa waar de kranten nog steeds zo bol staan van het virus, had chef buitenland Marjolein van de Water eerder op de dag opgemerkt. Moesten wij ook niet wat meer aandacht besteden aan andere onderwerpen? Was over corona niet zo langzaamaan het meeste al gezegd?

Correspondent Rosa van Gool had een indringende reportage gemaakt in Bosnië-Herzegovina, waar dertig jaar na het begin van de Balkanoorlogen opnieuw de dreiging van een militair conflict in de lucht hangt. Het komt vaker voor dat media zo gebiologeerd zijn door de ene dreiging dat ze een andere – vaak nog veel grotere – dreiging over het hoofd zien. Dat hoopten we in dit geval te vermijden. Bosnië zou groot op de voorpagina komen.

De voorpagina die het niet heeft gered. Beeld de Volkskrant

Dat voorkwam dat we een verhitte discussie moesten voeren over welke coronaboodschap we zouden brengen, want ook ter redactie lopen de meningen hierover ver uiteen.

Opvattingen worden in dezen grotendeels bepaald door persoonlijke omstandigheden, zo bleek bij de vergadering eerder die dag. Wie oude, kwetsbare ouders heeft, pleit er vaak hartstochtelijk voor om de ic’s niet te laten overlopen en dus maar weer in een harde lockdown te gaan. Wie alleenstaand is en vaak in het uitgaansleven verkeert, ziet meer in het Britse model, dat deze week helder werd beschreven door onze correspondent Patrick van IJzendoorn: ‘Hoe de Britten leren leven (en sterven) met corona.’ Wie kinderen op de basisschool heeft, is meestal fel tegen een schoolsluiting. Ouders met nog jongere kinderen vinden dit juist een zeer rationele maatregel, zo bleek.

Wie oude, kwetsbare ouders heeft en jonge, studerende kinderen, komt moreel in de knel. Zowel een lockdown als overvolle ic’s zijn zeer ongewenst. De enige uitweg uit dit dilemma is te pleiten voor een vaccinatieplicht (zoals in de column van Bert Wagendorp van deze week), of voor een selectief opnamebeleid op de ic’s: het weigeren van ongevaccineerden.

Woensdagavond bleek dat de ziekenhuizen zo snel volliepen dat de hulp van het leger werd ingeroepen. Bovendien kwamen 27 migranten om tijdens hun overtocht naar Engeland. Zo werd Bosnië-Herzegovina alsnog van de voorpagina verdreven.