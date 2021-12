Eindelijk omarmt het kabinet de zelftest, nu nog laten zien dat het menens is

Het irritantste moment uit de persconferentie van 26 november diende zich aan toen premier Rutte zich teleurgesteld toonde over de bereidheid van de Nederlanders om zich aan de ‘basisregels’ te houden. ‘Op dit moment laat bijvoorbeeld minder dan de helft van de mensen zich testen bij klachten.’ Hij zei er niet bij dat het voor de meeste mensen zo goed als onmogelijk is om binnen redelijke reisafstand en op korte termijn een test te regelen bij de GGD.

Al ruim een jaar is het testbeleid een van de zwakste elementen van de Nederlandse strategie. Er is nooit vol op ingezet, zoals in Denemarken. Op cruciale momenten is er steeds te weinig capaciteit. Dat ondermijnt de hele aanpak. Als een test niet onder handbereik is, maken mensen een kansberekening. De kans dat je corona hebt is ook bij verkoudheidsklachten nog altijd een stuk kleiner dan de kans dat je geen corona hebt. Te veel mensen lopen daarom gewoon hoestend door.

Vrijdag werd alsnog een belangrijke stap gezet. Nadat op het Binnenhof een jaar lang vooral twijfel is gezaaid over nut en noodzaak van zelftesten, heeft het kabinet nu besloten er alsnog in te geloven. Dat had eerder moeten gebeuren. Want thuistesten zijn niet waterdicht, maar ze halen bij klachten veruit de meeste besmettingen er wel uit. Dat gaat invloed hebben op het gedrag van mensen. Wie wil doelbewust z’n familie, vrienden of collega’s besmetten? Daarom is een niet geheel sluitend systeem van zelftesten nog altijd een stuk beter dan een geheel niet-werkend GGD-systeem.

Althans, als het goed wordt uitgerold. En helaas ontbreekt het daar nu weer aan. Bij veel drogisterijen is de voorraad beperkt of uitverkocht, voor minder draagkrachtige huishoudens zijn de testen te duur. Als ze niet op grote schaal goedkoop in de schappen liggen, houdt het voor veel mensen alweer op.

Maar belangrijker nog is de communicatie. Waar blijft de groots uitgerolde campagne die van de daken schreeuwt welke testen we moeten hebben, wanneer en hoe we ze moeten gebruiken en dat we ook bij een negatieve test nog een tijdje voorzichtig moeten blijven?

Alleen een minister die weer eens een oproep doet, is echt niet genoeg. Dat gaat slechts leiden tot nieuwe teleurstellingen.