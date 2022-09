Eindelijk lijken Kamer en kabinet vastbesloten de grenzen van de tolerantie scherper te bewaken

De ministers Adriaansens, Van Gennip, Kaag, Kuiper, Weerwind en Rutte tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld ANP

Een bewogen politieke week in de Tweede Kamer werd overschaduwd door het optreden van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en zijn bizarre insinuaties aan het adres van minister Kaag van Financiën, die hij impliciet beschuldigde van spionage. Ministers, fractieleiders en Kamervoorzitter Bergkamp vinden elkaar in de worsteling hoe om te gaan met met deze ongrijpbare factor die zich in de parallelle subcultuur van Forumland volledig buiten de werkelijkheid heeft genesteld.

Negeren zou het devies zijn, ware het niet dat Baudet en zijn collega-Kamerleden nu en dan het hoofd even boven water steken – bij voorkeur in de Tweede Kamer – om daar te etaleren hoe ze steeds verder ontsporen en de democratische parlementaire weg allang niet meer bewandelen. In de woorden van Kamerlid Gideon van Meijeren: ‘Het systeem valt niet via een normale politieke weg te veranderen. Dat zou lukken als we in een functionerende democratie zouden leven, maar daar is helaas allang geen sprake meer van. Het hele systeem moet in elkaar storten zodat wij de macht weer terug kunnen grijpen.’

Dat is ondermijning. Gecombineerd met de voortdurende verdachtmakingen aan het adres van bewindslieden, leidt dat tot de permanente sfeer van intimidatie en bedreigingen waarin inmiddels een reeks ministers moet werken en leven. De politieposten in hun voortuinen getuigen daarvan. Het is wachten op ongelukken.

De middelen van Kamer en kabinet om dat aan te pakken, zijn beperkt. Daarvoor zijn, op veel grotere schaal, betere afspraken nodig met de techreuzen die de sociale media beheren. Wel kunnen ze tenminste proberen te voorkomen dat ook de nationale vergaderzaal, symbool van het democratisch debat, wordt gebruikt als podium voor dreigementen, insinuaties en complottheorieën.

Het demonstratieve vertrek van het kabinet uit de zaal was daarom een sterk signaal, evenals de steun die een overgrote meerderheid van de Kamer gaf aan Bergkamps besluit om Baudet het woord te ontnemen. Nu volhouden. Want op korte termijn kreeg Baudet zijn zin – maximale aandacht – maar als de Kamer de grens vanaf nu consequent bewaakt, gaat de nieuwswaarde er vanzelf van af en ontstaat er tenminste een duidelijke norm.

De sfeer in vak K leek er deze week zowaar van op te knappen: een gezamenlijke tegenstander schept een band, premier Rutte en vicepremier Kaag oogden voor het eerst als een hecht duo. En ondanks alle terechte vragen en kritische opmerkingen schaarde de Kamer zich tamelijk eensgezind achter de massieve koopkrachtreparatie die het kabinet voor deze winter in petto heeft voor de miljoenen huishoudens die anders in financiële problemen dreigen te komen. Inclusief het energieplafond waar de coalitie zich zo lang tegen verzette.

De plotselinge daadkracht in de dagen voor Prinsjesdag kon niet verhullen dat er nu een plan ligt dat nog nauwelijks is uitgewerkt. Maar het kabinet, geholpen door een belangrijk deel van de oppositie, mag toch hopen dat het voor het eerst in lange tijd weer eens wat onrust in het land kan wegnemen. Voor iedereen die nog wel gelooft in de scheppende kracht van de democratie, biedt dat enig houvast.