Eindelijk is er een olieboycot, maar het is pijnlijk dat Poetin er weinig last van heeft

Nederland hoeft zich sinds deze week geen zorgen meer te maken dat het via zijn energierekening de oorlogsmachine van Vladimir Poetin financiert. Het bruut bombarderen van Oekraïense soldaten en steden gebeurt niet langer met Nederlands geld.

Deze week kwamen de EU-lidstaten een boycot van Russische olie overeen. Daar gingen lange onderhandelingen aan vooraf, omdat er minstens twee lidstaten waren die de Russische olie echt niet konden missen. Het ging zo moeizaam dat de regeringsleiders zich geen illusies meer maken over toekomstige sanctiepakketten. Die komen er niet. Een Europese boycot van Russisch gas is zeer onwaarschijnlijk.

Tenzij Rusland zelf tot een boycot besluit, zoals afgelopen week ook gebeurde. De Russische gasleverancier Gazprom draaide de gaskraan naar Nederland dicht, omdat Nederland weigerde het gas in roebels af te rekenen. Dat het kabinet daartoe heeft besloten, valt zeer te prijzen, ook al zadelt het energieminister Rob Jetten met een enorme opdracht op om het gas elders vandaan te halen.

Jetten reageerde laconiek op het dichtdraaien van de Russische gaskraan. Te laconiek, want het wordt moeilijk en duur om het gas elders vandaan te halen. Dat zal iedereen in Nederland gaan merken. De druk om de kolencentrales weer te openen, of het Groninger gasveld, zal de komende maanden toenemen. Beide zijn zeer moeilijk te verkopen.

Het pijnlijke is dat Poetin op korte termijn weinig last heeft van de olieboycot en de zelfverkozen gasboycot. Door de oorlog zijn de energieprijzen verder gestegen, waardoor het verlies aan afzet ruimschoots wordt goedgemaakt. Poetin kan de olie en gas die niet langer naar Europa gaan bovendien makkelijk aan andere landen verkopen, zoals India. Elke regeringsleider die kampt met hoge inflatie door de snel gestegen energieprijzen, zal Russische olie en gas die met korting worden aangeboden met open armen ontvangen. De Servische president Aleksandar Vucic sloot deze week alvast een zeer gunstig contract met Poetin voor de levering van gas dat misschien anders naar Nederland was gestroomd.

Zolang Europa net zoveel olie en gas blijft verbruiken als nu zullen de handelsstromen vooral worden verlegd en blijft de pijn voor Poetin beperkt, zeker als de energieprijzen zo hoog zijn als nu. De sancties zijn alleen effectief als Europa erin slaagt om alternatieve energiebronnen aan te boren. De noodzaak om de komende jaren over te schakelen op duurzame energie is groter dan ooit.