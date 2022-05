Eindelijk had ik mijn handen vrij om de drie mythische Schipholwonderen te bezichtigen

Er moest een boek geschreven worden, dus ik wilde een rustig schrijfhuisje huren voor een paar daagjes. Ik googlede elk hutje op iedere heide, ieder boerderijtje op elke akker, en alle stacaravans op iedere camping. Allemaal bevonden ze zich op het snijvlak van de verzamelingen ‘deprimerend’ en ‘knetterduur’. Een week later zat ik op het vliegtuig naar Málaga. Ja, hoor eens.

Ik was extra vroeg naar Schiphol gegaan, want ik wil altijd iedere centimeter van elke vliegveldwinkel verkennen, vraag me niet waarom. Bovendien had ik, bij afwezigheid ener gezin, ditmaal mijn handen vrij om de douches, de meditatieruimte en de ruilboekenkast te bezichtigen. Drie mythische Schipholwonderen waarover ik verhalen had gehoord, maar waarvan het bestaan nooit door een betrouwbare bron was geverifieerd.

Dus om kwart over 7 ’s ochtends stond ik in Vertrekhal 1. Voor het eerst in mijn leven was ik enorm op tijd, én helemaal alleen: twee uren om te drentelen en te neuzen zoveel ik maar wilde. De winkels bewezen met hun prijzen nog steeds dat de reiziger er opgesloten zat, dus daar was ik snel klaar. Eerst de meditatieruimte dan maar. Zou het een kapelletje zijn? Een kantoortje? Wellness of soberheid? Ik downloadde de plattegrond en ging zoeken. De legenda toonde één piepklein symbooltje voor het ‘Meditation Centre’, maar waar dat zich bevond tussen alle koffiesymbooltjes, douanesymbooltjes en wc-symbooltjes, was een mysterie. Hoe moet de gelovige die hoognodig moet bidden (en het al de hele vlucht heeft opgehouden), die dan vinden? Ik belde de informatielijn, waar een mevrouw me uitlegde dat de betreffende ruimte zich in Vertrekhal 2 bevond. Daarvoor zou ik opnieuw de douane door moeten, en weer terug; ik wist niet of ik dat wel mocht, en bovendien waren de rijen te lang om zeker te weten dat ik mijn vlucht zou halen. Knarsetandend besloot ik verstandig te wezen.

Niet getreurd. Een teleurstelling kun je immers uitstekend verwerken met een heuse vliegvelddouche, besloot ik. Ditmaal googlede ik op mijn iPhone ‘douche Schiphol’. Mijn hart maakte een sprongetje toen ik zag dat die daadwerkelijk bestond, en een zakje toen ik zag dat die ook al in Vertrekhal 2 was. Nu zag ik ineens dat Hermès en Bvlgari daar hun eigen winkels hadden. In mijn vertrekhal hadden de winkels namen als ‘Liquor & Tobacco’ en ‘Multi Brand Shop’. Het werd me duidelijk. Vertrekhal 2 was blijkbaar de Vertrekhal to be. Vertrekhal 1 was eigenlijk de Poor Man’s Vertrekhal 2.

Het ergste vrezend googlede ik ‘Ruilboeken Schiphol’. En ja hoor: alleen voor de bofkonten in Vertrekhal 2.

Ze zouden je moeten waarschuwen wanneer je een vlucht boekt: ‘Let op: u vertrekt vanaf een scharrige vertrekhal. Uw gate wordt waarschijnlijk D932, dat betekent een pokke-end lopen door lange, ongezellige gangen waar de loopbanden het niet doen. We adviseren u bij een duurdere maatschappij te boeken.’

Het enige wat ik goed had geregeld, was het vliegen zelf: alleen handbagage, en een duurdere stoel voorin. Zodat ik bij aankomst vlot naar de taxi’s kon benen. Toen ik echter mijn boardingpass liet zien, bleek dat mijn handbagage alsnog het ruim in moest. Sorry, kastjes vol, had je ook moeten reserveren, sukkel. Reizigers die dat wél hadden gedaan, liepen zelfgenoegzaam met hun rolkoffertjes de slurf in, een brede grijns onderdrukkend. Ik mocht straks bij een Spaanse bagageband rondhangen.

Niets, maar dan ook niets van al mijn mooie plannen was uitgekomen.