Eindelijk had ik een eigen buurtkapper

Wat zal ik eens doen? Een haarcolumn?

Waarom niet, het is een beproefd genre, ik schreef al menige haarcolumn, ik heb het nagekeken. Een paar keer over mijn eigen kapsel, een keertje over een schrijverskwartet waarin ze me met Palmen, Thomése en Op de Beeck onder ‘raar haar’ hadden geschaard, een dieptepunt. De wetenschap dat er op dit moment, op campings in heel Europa, duizenden kinderen elkaar vragen of ze van de categorie ‘raar haar’ mijn kapsel mogen, is een hard gelag, zeker omdat ik heel tevreden ben over mijn haar. Hoe het danst in de wind. En dat terwijl die anderen wel degelijk heel raar haar hebben.

Verder in de archieven een column over één haar, die gevonden was in een bed and breakfast, zo zie je maar, en natuurlijk vele exemplaren over Elvis’ vetkuif in al zijn facetten.

Prettig woord overigens, vetkuif, heel direct, op het agressieve af, men neme een hand vet, en smere er een kuif van, klaar is Kees. Toen ik een keer op de televisie was, tweette een mevrouw dat ik mijn haar in een pan frituurvet had gehangen. Net als The King, dacht ik, dank, de vriendelijke kant van Twitter. Nee, dan het echte leven, ik betrad ooit de kapsalon in onze straat, wat het begin had moeten worden van een gedroomde situatie, je kapper een paar huizen verderop. Nooit meer uitstel omdat het waait, omdat het miezert, band lek, geen zin, enzovoorts, ondertussen groeit je haar grinnikend door en loop je wekenlang rond als een ontdooide gletsjermummie.

Ik dus naar binnen. Het was een echte buurtkapper, een soort bruine kroeg, eigenlijk had ik nog nooit zo’n ouderwetse kapperszaak gezien, ik schrok er gewoon van, het leek wel de set van Emmanuelle, overal vingerplanten, glasblokken, strontbruine lambrisering en tengelhout, Kerastase-advertenties van manspersonen met Chiel Montagne-snorren. Rond een gebarsten leren stoel bezemde Ted de Braak, ik zweer dat hij het was, gehuld in een slagersschort, het schaamhaar van Sylvia Kristel bijeen.

‘Knippen graag’, brak ik het ijs.

Nu ben ik de afgelopen vijftig jaar, met aftrek van mijn kale babyjaren, eens even rekenen, zeker 250 keer naar allerhande kappers geweest. (Niet gering, al lig ik vaker bij Sloperij ’t Amalgaampje, om het eufemistisch te houden en gezellig.) En bij al die vele bezoeken mocht ik eerst plaatsnemen, en pas dan, na wat deskundig woelwerk, informeerde de kapper van dienst discreet of ‘meneer het vooraf misschien gewassen wilde’. Een hoogst enkele keer, maar altijd subtiel: ‘We gaan het even wassen, meneer gebruikt een waxje.’

Meneer gebruikt namelijk geen waxje, dat weten ik en mijn specialist allebei, in de eindfase wast meneer beter niet meer, want als de wind er dan onder komt, fietst meneer in de rondte met een ooievaarsnest op zijn hoofd.

Maar wat zei Ted, doorbezemend, me van meters afstand aanglurend? Niet dat ik de stofzuiger had gewonnen. Hij zei: ‘Ga jij je hoofd eerst maar eens wassen met Dreft, en kom dan maar terug.’

‘Ja’, zei ik, ‘met een jerrycan benzine, ja. Tot zo, met je gore snor.’

Jet: ‘Echt?’

‘Nee, helaas niet. Ik nokte ’m gewoon.’

‘Nee, ik bedoel die Ted de Braak.’

Die zei dat heel echt. Anders schrijf ik het niet op in een kwaliteitskrant. Dit is hard nieuws.

Maar goed, haarcolumns, op de rol staat verder nog een exemplaar over Matthijs van Nieuwkerk, die een keer heel hard door mijn zorgvuldig gestileerde haar woelde, ik denk ter begroeting, tien minuten voor zijn show begon.