Eindelijk goed nieuws in de krant: gemeenten muiten tegen de Participatiewet

Dat de krant er altijd als de kippen bij is wanneer er iets te zeiken valt en nooit eens leuk nieuws afdrukt, is een verwijt dat ons met enige regelmaat treft. Meestal klopt het, maar vrijdag even niet. Toen liet de gemeente Utrecht via de voorpagina van de Volkskrant weten dat ze de Participatiewet – de wet die er is ter bevordering van de redzaamheid van mensen voor wie het werkende leven niet vanzelf goed gaat, omdat ze verward, verslaafd, gehandicapt, minder begaafd, laaggeletterd of geknakt door de omstandigheden zijn – gaat overtreden. De gemeente gaat de verplichte strengere werkbemiddelings- en bijstandsregels voor werkzoekende jongeren tot 27 jaar niet langer handhaven.

De Participatiewet is het resultaat van een koortsdroom waarin het ‘júíst goed’ is om mensen die door pech en onvermogen zijn getroffen op te jagen, te vernederen, uit de beschutting van sociale werkplaatsen te sleuren en met contraproductieve regels te overladen. Alles om ze aan het werk te krijgen. Ze past in een tijd waarin de succesvollen, de invechters en de kansrijken met rust worden gelaten, en waarin wetgeving die ooit bedoeld was om kansenongelijkheid te bestrijden ontaardde in wetgeving die hulpvragers zélf ging bestrijden. (Zie ook onder het kopje ‘fraudebestrijding’ hoe die zich jarenlang fanatiek concentreerde op mensen in moeilijke wijken die weinig hebben, compleet met systemen voor ‘risico-indicatie’ en algoritmes en alles, terwijl mensen aan de goede kant van de kloof hier doorgaans van gevrijwaard werden.)

Twee jaar geleden al schreef het Sociaal en Cultureel Planbureau haarfijn op wat iedereen in het veld al langer vermoedde: de Participatiewet is mislukt. Er is amper een ‘moeilijk bemiddelbare’ werkloze méér aan het werk gekregen; wie voorheen beschutting kon krijgen bij de sociale werkvoorziening is verweesd geraakt.

En wie niet aan het werk komt en een beroep op de bijstand doet, belandt geregeld in kafkaëske situaties, met dank aan de fraudewetgeving. Sinds het toeslagenschandaal is voor dat laatste groeiende aandacht.

Veel gemeenten – zij moeten de in Den Haag bedachte regels uitvoeren, en niet per se tot hun genoegen – muiten daarom al langer tegen de Participatiewet. Soms zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. Zo kreeg ik vorig jaar van een opgewekte ambtenaar uit een stad in het noorden van het land een prachtbrief waarin ze uitlegde wat zij en haar niet zo rechtlijnige collega’s doen wanneer hun kwetsbaarste inwoners weer eens onbedoeld een rare regel uit de Participatiewet hebben overtreden: ‘Daarvoor hebben we artikel 5. Dat is je hand met vijf vingers gespreid voor je gezicht houden. Door de vingers zien, uitleggen waarom iets niet zo handig is en intern rechtbreien wat krom is.’

Soms kondigen gemeenten hun muiterij formeel aan. Zo gaat Tilburg samenwonen van bijstandsgerechtigden toestaan zonder meteen hun uitkering af te pakken. Amsterdam gaat bijverdienen naast de bijstand toestaan. Utrecht stuurt zoekende jongeren niet langer het bos in, maar gaat ze meteen helpen met werkbemiddeling en een uitkering.

In Den Haag toonde Dennis Wiersma, VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken, zich ontstemd. Hij sprak het ‘onacceptabel’ uit over de Utrechtse actie.

Het is een oordeel dat gemeenten die de wet overtreden door strenger te zijn dan bedoeld – ook dat komt voor – zelden treft. Het is ook een oordeel waar niemand van onder de indruk zal zijn. Een wet handhaven waarvan jaren geleden al is vastgesteld dat ze onwerkbaar en mislukt is. Een jaar lang demissionair met jezelf bezig zijn terwijl buiten de Haagse bubbel het land smacht naar reparatie: dat is pas onacceptabel.