Eindelijk een overheid die beseft dat het zonder regie van de overheid niet lukt

Een klein land met een snel groeiende bevolking, een tekort aan huizen en schaarste aan ruimte kan niet zonder centrale regie in de woningbouw.

Enige scepsis snelde Hugo de Jonge vooruit toen hij zijn coronapost verruilde voor Volkshuisvesting. Als dat maar geen reeks persconferenties zou worden vol voornemens, beloftes en actieplannen – die bij nader inzien minder makkelijk te realiseren zouden zijn dan de minister wenste.

Helemaal weet hij dat patroon nog niet te doorbreken. Zijn vrijdag gepresenteerde visie op de woningcrisis staat vol met ‘programma’s’, ‘regionale woondeals’ en ‘provinciale taakstellingen’. Er gaat nog heel veel gepraat worden in de komende maanden en op veel details moeten we nog wachten. In aanmerking genomen dat ook het vorige kabinet al een tijdje kampte met de wooncrisis, stelt dat nog niet gerust.

Wél hoopvol is de principiële draai die De Jonge nu inzet ten opzichte van de voorgaande kabinetten. Als een minister-president maar lang genoeg aanblijft kan het dus gebeuren dat onder zijn bewind eerst het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt afgeschaft vanuit de overtuiging dat de rijksoverheid zich met zulke dingen niet te veel moet bemoeien, waarop het een decennium later weer in ere wordt hersteld vanuit de tegenovergestelde overtuiging. ‘Wonen is een grondrecht’, schrijft De Jonge nu aan de Tweede Kamer. ‘Een kerntaak van de overheid. De afgelopen jaren hebben we de rol van de Rijksoverheid voor dit grondrecht te klein gemaakt.’

Daarmee omarmt Rutte IV de analyse die buiten de Trêveszaal al door velen was gemaakt: in een klein land met een snel groeiende bevolking, een tekort aan woningen en schaarste aan ruimte, is een regisseur nodig. Een die niet alleen zorgt dat er genoeg wordt gebouwd, maar ook op de juiste plekken voor de juiste doelgroepen. Met het oog op de nabije en de wat verdere toekomst bovendien.

De Jonges doelstellingen zijn helder (900 duizend woningen erbij in acht jaar tijd), en ook is duidelijk wat voor woningen nodig zijn en waar ze ongeveer moeten komen. Nog altijd is het uitgangspunt dat provincies, gemeenten en woningcorporaties het heft zelf in handen nemen. Maar De Jonge zet alvast financiële consequenties, ‘juridische interventies’ en ‘bestuurlijke escalatie’ als stok achter de deur voor als het niet genoeg opschiet.

Nu nog de scepsis overwinnen dat het weer bij te veel woorden blijft.