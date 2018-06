Eindelijk, de grote dag voor de voetbal liefhebbende vrouw in Iran

Op een avond bij Studio Voetbal, terwijl ik tegenover Bert van Marwijk aan tafel zat, vertelde de toenmalige bondscoach van Saoedi-Arabië dat doorgaans zeker 80 duizend toeschouwers kwamen kijken naar wedstrijden van de nationale ploeg. Ik vroeg hem: ‘Hoeveel van die 80 duizend zijn vrouw?’

Dat vond Van Marwijk een ongepaste vraag, zo rechtstreeks op tv. Wat moest hij daarop nu zeggen? Ik wist toch wel dat vrouwen niet naar stadions mochten om wedstrijden van mannen te zien. De vrouw moest haar plek weten en dat was niet in een voetbalstadion, vonden ze daar.

Ik stelde Bert voor dat hij een interview kon geven aan de grootste krant van Saoedi-Arabië, waarin hij stelling zou nemen tegen deze ernstige vorm van discriminatie. Dat het hard tijd werd dat ook vrouwen naar het voetbal mochten, als zij dat wensten. Hij was toch de bondscoach, de man die de mannenploeg van het land naar het WK ging brengen. Ze zouden hem echt niet arresteren om dat voorstel. Van Marwijk was een man met een behoorlijke machtspositie die hij best kon uitspelen. Hij vond mij een naïeveling en hij was een tijdje boos op me.

Woensdag 20 juni 2018 was een grote dag voor de voetbal liefhebbende vrouw in Iran, net als Saoedi-Arabië een land waarin vrouwen veel minder rechten hebben dan mannen. Na 37 jaar, let wel, na 37 jaar, mochten vrouwen naar binnen in het nationale Azadi Stadion in Teheran. Niet om naar een wedstrijd van echte mannen te kijken overigens, maar om naar een groot scherm te staren waarop echte mannen uit Iran en Spanje voetbalden op het WK.

De dappere vrouwen, die veel kwetsbaarder zijn dan een Nederlandse bondscoach in den vreemde, hebben dat zelf afgedwongen, door hun mond te roeren. De groep achter de naam #OpenStadiums, een ‘beweging van Iraanse vrouwen die een eind wil maken aan discriminatie en toegang voor vrouwen wil tot voetbalstadions’, heeft jarenlang gestreden, met alle risico’s van dien. Ook woensdag was het ideaal nog lastig te verwezenlijken. Eerst wilde de politie de bij het stadion verzamelde vrouwen niet toelaten. Maar ze hielden vol en uiteindelijk gingen de poorten open.

De autoriteiten in Iran zijn ook niet blij met al die vrouwen uit het land bij het WK in Rusland zelf. Ze zijn geregeld in beeld, vaak zonder hoofddoek, met spandoeken waarin ze vragen om meer vrijheid.

Op het scherm in het Azadi stadion zagen de vrouwen een wedstrijd waarin de mannen van Iran massaal verdedigden en bijna een punt pakten tegen de wereldkampioen van 2010. Maar Iran heeft nog een kans, volgende week tegen Portugal. Bij winst gaat Iran naar de achtste finales en moet Ronaldo vermoedelijk naar huis.

Prachtig was de reactie van Sergio Ramos, in het veld de nietsontziende verdediger van Spanje, daarbuiten een zachtaardig type met een sociaal gezicht. Hij plaatste het bericht van #OpenStadiums op Twitter met het commentaar: ‘Zij zijn degenen die vanavond hebben gewonnen.’