Eigenlijk heb ik in mijn hele leven nooit één langetermijnvoorspelling zien uitkomen

Afgelopen week stond in de Volkskrant een mooi artikel over niets. Wetenschapsredacteur George van Hal beschrijft daarin de stand van zaken in de natuurkunde over de vraag of iets uit niets kan ontstaan. Kunnen wij ons überhaupt een voorstelling maken van iets dat er niet is? Verder schijnt donkere materie niet niets te zijn, maar toch iets en bestaat de mogelijkheid ‘dat wij ooit letterlijk verdwijnen in het niets’. Niet door de dood, maar gewoon omdat een snel uitdijende bol van letterlijk niets onze kosmos geheel verzwelgen zal. De natuurkundige Jan Pieter van Schaar maakt zich daar nog geen zorgen over, want zulke gebeurtenissen zijn zeldzaam. Je kunt ze pas verwachten op ‘tijdschalen’ die veel ouder zijn dan die van het heelal.

Maar toch.

Bij dit soort uiteenzettingen verwijst de geïnteresseerde leek in mij altijd naar de brief die de dichter Jan Hanlo stuurde aan Willem Frederik Hermans, toen die de Tractatus van Wittgenstein had vertaald. Hanlo schreef dat hij weliswaar weinig begrepen had van Wittgensteins verhandeling, maar dat hij het lezen ervan had ervaren als pure poëzie. Zo ongeveer heb ik ook het stuk over het niets tot mij genomen. Meer dan dertig jaar geleden ben ik eens een dag rondgeleid langs de buizenstelsels van de deeltjesversneller in Cern. Samen met mijn collega Rob Sijmons kregen we uitleg van de natuurkundige Simon van der Meer (1925-2011), die zich de ontdekker van het W- en Z-boson mocht noemen. ’s Avonds op mijn hotelkamer vroeg ik mij af wat ik ervan begrepen had, maar voor ik de antwoorden had, werd ik meegetrokken in een slaap van de donkerste materie.

‘Das Nichts selber nichtet’, heeft het filosofische orakel Martin Heidegger eens gezegd en daar is door de positivistische tegenstanders vaak om gelachen. Het niets nietst, maar als je de moderne fysica mag geloven, is daar toch iets van waar. Of misschien toch weer helemaal niets. Er wordt beweerd dat zelfs Heidegger zichzelf niet kon begrijpen.

Bij al dit natuurkundig geweld valt de mens helemaal in het niet, ergens daar ‘in een betekenisloze uithoek van het universum’, zoals Van Hal het uitdrukt. Op dezelfde dag dat zijn stuk verscheen, stond in de Volkskrant ook een beschouwing van de filosoof/jurist/schrijver Jurriën Hamer met als kop: ‘Ons land is er zo beroerd aan toe omdat ook wij kiezers de toekomst niet serieus namen’. Er is een tijd geweest dat natuurkunde en filosofie raakvlakken hadden, maar daar is bij Hamer maar weinig van te merken. Volgens Hamer zijn wij de problemen niet meer de baas, omdat wij niet in staat zijn vooruit te kijken. Met nadruk gebruikt hij het woordje ‘wij’. Dat is in zijn geval helemaal de dominee-wij die ons, de kudde, vertelt dat wij allemaal schuldig zijn aan de rampen die in de toekomst over ons uitgestort zullen worden.

Zelf heb ik voor dat soort redeneringen totaal geen gevoel, in diepste wezen vind ik ze banaal. Het is niet eens zo moeilijk om aan te tonen dat we er helemaal niet zo beroerd aan toe zijn, net zo min is het moeilijk te erkennen dat er ook ernstige problemen zijn, die op niet al te lange termijn om een oplossing vragen. We wonen toevallig in een klein deel van de wereld waar vrijheid, welvaart en recht heersen. Maar een ‘wij’ dat éénstemmig de richting naar de toekomst aanwijst, bestaat niet en zal vermoedelijk ook nooit bestaan.

Gelukkig maar. Van leiders wordt het verlangd, maar dat het steeds niet lukt om twintig jaar of meer vooruit te kijken, verbaast mij niets. In 1989 viel de Berlijnse Muur, wat in 1988 door niemand was voorspeld. Wie heeft voorspeld dat Balkenende, aanvankelijk slechts bekend van de krokettennotie in de Amstelveense gemeenteraad, nog eens minister van staat zou worden? Eigenlijk heb ik in mijn hele leven nooit één langetermijnvoorspelling zien uitkomen. Misschien was dat wel gebeurd als nadien niet op die voorspellingen geanticipeerd was.

Het is mogelijk dat al die sombere klimaatvoorspellingen uitkomen, maar wie tegenwoordig door Europa rijdt, moet het toch opvallen hoe het landschap door de vele windmolens verandert. Als je jong bent zit je er middenin, maar wie mijn leeftijd heeft, valt het juist op dat de transitie zich in een ras tempo aan het voltrekken is. Je kunt erover klagen dat het niet snel genoeg gaat, maar in Europa woedt op dit moment ook nog even een oorlog die ‘we’ niet hebben gewild.

Toegegeven, ook ik denk weleens dat we allemaal gek aan het worden zijn en dat het nooit meer goedkomt. Zo las ik dat mensen met een maagverkleining in all-you-can-eatrestaurants om korting vragen. Maar voor de rest blijf ik een onverbeterlijke optimist.