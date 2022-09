Eigen inwoners eerst: aan goede bedoelingen ontbreekt het niet

Het is een sympathiek idee om mensen meer kans te geven op een huis in de eigen gemeente, maar er zijn wel haken en ogen.

Wie nog betwijfelde dat het vrijemarktdenken op het Binnenhof in rap tempo uit de mode raakt, moet even de nieuwe Huisvestingswet van minister De Jonge lezen. Nota bene namens een kabinet met VVD, D66 en het CDA, decennialang de voornaamste pleitbezorgers van de zich terugtrekkende overheid, komt De Jonge met een ingreep op de woningmarkt die het recht op vrije vestiging beperkt en ook de vrije verhuur en verkoop van huizen aan banden legt.

Dat voorstel komt niet uit de lucht vallen. Het recht van de sterkste – in dit geval de dikste portemonnee – schuurt in veel gemeenten al jaren. Op de oververhitte huizenmarkt leggen vooral starters die in hun geboorteomgeving willen blijven wonen het steeds vaker af tegen kopers van buitenaf. Die hebben hun huis in met name de Randstad vaak met een forse overwaarde verkocht en kunnen daardoor flink overbieden. Veel gemeenten willen daarom nieuwe huizen exclusief kunnen gunnen aan jonge kandidaat-kopers.

De Jonge komt daaraan tegemoet met zijn plan om voor koophuizen tot 355 duizend euro mogelijk te maken wat voor huurhuizen al kon: ze exclusief bestemmen voor mensen met ‘lokale binding’ met de gemeente. Dat kan zijn omdat ze er al wonen, of omdat ze er een ‘cruciaal beroep’ willen komen uitoefenen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of bij de politie. De gemeenten kunnen dat vastleggen in hun huisvestingsverordening.

Het is een verstrekkend voorstel. Het voorrangsrecht van de een is immers voor een ander een beperking van de vrijheid van vestiging. Voor de sociale huurwoningen is dat eenvoudig te regelen, maar voor koopwoningen een stuk complexer. Er zijn genoeg stedelingen die al jaren sparen voor een grotere woning met tuin in de periferie en die straks hun kansen zien slinken omdat ze achteraan moeten sluiten in de rij. Verkopers worden mogelijk ook gedupeerd, omdat de groep potentiële kopers slinkt.

Dat roept nogal wat praktische vragen op. Hoelang moet een huis te koop staan voordat iedereen weer de kans krijgt om het te kopen? Wie gaat al die vergunningsvoorwaarden controleren, bij al die toch al overbelaste gemeenten? Hoe weert de overheid zich tegen de rechtszaken die onvermijdelijk gaan komen als overheidsinmenging tot aanzienlijke prijsverschillen tussen en binnen gemeenten gaat leiden?

Aan goede bedoelingen ontbreekt het De Jonge zeker niet, maar voordat deze wet van kracht wordt, heeft hij nog wel wat uit te leggen.