Eerst was er loting, toen selectie. Een combinatie van die twee is eerlijker voor wie geneeskunde wil gaan studeren

De faculteit geneeskunde van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam gaat het predicaat ‘cum laude’ afschaffen. De reden: het legt te veel nadruk op presteren in plaats van leren en veroorzaakt een hoge druk bij coassistenten, van wie een aanzienlijk deel (één op de zes) kampt met burn-outverschijnselen.

In de discussie die daaruit voortvloeit, rijst onder andere de vraag of het afschaffen van het cum-laudediploma het juiste middel is om de prestatiedruk onder geneeskundestudenten te verminderen. Want de druk om te excelleren en de ratrace naar een onderscheidend cv begint al aan de universiteitspoort: bij scholieren (en hun ouders) die alles uit de kast halen om te worden toegelaten tot de studie geneeskunde.

Behalve dat ik denk dat de huidige manier van selecteren het zaadje plant voor de hoge geldingsdrang en ervaren prestatiedruk bij geneeskundestudenten, moeten ook vraagtekens worden gezet bij de eerlijkheid van deze selectiemethode.

Al jaren zijn er voor de studie geneeskunde meer gegadigden dan opleidingsplekken. Lange tijd werden studenten daarom geselecteerd met een landelijke loting, op basis van een gemiddeld eindexamencijfer. Deze centrale loting werd in 2017 afgeschaft omdat toelating te veel zou zijn gebaseerd op toeval en te weinig op capaciteiten en motivatie van aspirant-studenten. De decentrale selectie, waarbij universiteiten hun eigen selectieprocedure hanteren met toetsen, gesprekken en simulaties, werd als het nieuwste wondermiddel beschouwd.

Femke van de Zuidwind, coassistent en voorzitter van De Geneeskundestudent, de landelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten, waarschuwt dat de decentrale selectie een aantal ongewenste neveneffecten heeft. Zo volgt bijna een kwart van de middelbare scholieren een speciale cursus in de hoop zo hun kansen te vergroten. De kosten van zulke cursussen variëren van 150 tot enkele duizenden euro’s waardoor scholieren van welgesteldere ouders een voorsprong hebben en kansenongelijkheid ontstaat. Een onderzoek van De Geneeskundestudent leert dat de helft van de geneeskundestudenten het huidige systeem oneerlijk vindt en een kwart denkt dat de toelating tot de opleiding een drempel vormt voor scholieren uit gezinnen met minder financiële middelen.

Andere conclusies uit bovengenoemd onderzoek zijn dat steeds meer scholieren bewust in 5 vwo blijven zitten om zo in 6 vwo een hoger eindgemiddelde te halen. Eenderde van de studenten verricht met het oog op de komende selectie bewust extra-curriculaire activiteiten, zoals paardrijden met gehandicapten of diensten draaien in verpleeghuizen. Niet iedere scholier kan er tijd voor vrijmaken of heeft het sociale netwerk om dit te organiseren.

Idealiter worden, met deze vorm van selectie, ‘de beste artsen’ geselecteerd. Maar wie zijn dat en hoe moet dit worden gemeten? Is een student met hoge cijfers per definitie een goede neurochirurg? Of huisarts? Voor de evaluatie van de decentrale selectie worden individuele uitkomstmaten zoals motivatie en studiesucces gebruikt. Tot nu toe laten onderzoeken geen enkele verandering of verbetering van deze parameters zien sinds de afschaffing van de centrale loting. En hoewel een kwalitatieve selectie wel onderscheid kan maken tussen de slechtst- en best presterende aspirant-studenten, scoort het grootste gedeelte vergelijkbaar en kan daarmee even geschikt worden geacht voor de opleiding. Met andere woorden: het onderscheid tussen bijvoorbeeld rangnummer 600 en 601 steunt op virtuele precisie, terwijl er in werkelijkheid geen verschil is.

Met deze manier van selecteren is er het risico dat er geen diverse artsenpopulatie ontstaat die representatief is voor de samenleving waarin deze dokters straks zorg zullen verlenen. Terwijl onderzoek juist heeft aangetoond dat een diverse artsenpopulatie bijdraagt aan betere zorg voor een diverse patiëntenpopulatie, benadrukt ook Marijn Houwert, traumachirurg en opleider.

Het is om meerdere redenen dus tijd om de loting voor de studie geneeskunde ten dele te herintroduceren. Door een decentrale selectie, waarbij de meest geschikte en meest ongeschikte kandidaten worden aangewezen, te combineren met een loting voor de grote middengroep zal een eerlijkere en minder door prestaties gestuurde manier van selecteren ontstaan. Hierdoor wordt de transparantie van het selectieproces gewaarborgd, de prestatiedruk verlaagd en kunnen ongewenste neveneffecten, zoals onbewuste benadeling van aspirant-studenten met een bepaalde culturele of sociaal-economische achtergrond, worden tegengegaan.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.