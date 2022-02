Eer, trots en mannelijkheid moeten terugveroverd worden op de eerloze klasse van de proletenpopulisten

‘Als je over historische allianties, trots en eer heen walst, dan maak je de wereld niet beter.’ Thierry Baudet was er als de kippen bij om duidelijk te maken dat hij vast van plan is aan de verkeerde kant van de geschiedenis te blijven. De rampzalige Russische inval in Oekraïne zorgde niet voor schaamte bij de initiatiefnemer van het Oekraïnereferendum uit 2016, maar voor een zo mogelijk nóg grotere zelfvoldaanheid: de verrader is in zijn verwrongen realiteit een heuse ziener.

De zelfbetrekking van Baudet is voor de verandering eens terecht; zijn carrière ís immers nauw verbonden met Oekraïne. Dankzij het ‘nee’ van overigens slechts 19 procent van het ‘netto’-electoraat, zette de antidemocraat zichzelf op de kaart. Samen met andere miserabele schertsfiguren als Bart Nijman en Jan Roos leek het hem wel leuk om ter meerdere glorie van hemzelf met de toekomst van een land en volk te spelen. Het verveelde Nederland vond het referendum wel een lollig stuntje, en was er niet iets met kippen? We stemden lekker tégen, als verzetje op een willekeurige woensdag.

Baudet spreekt vaak over de begrippen eer, trots en mannelijkheid, net als zijn autoritaire voorbeelden Trump, Poetin en Bolsonaro. In het proletenpopulisme is het eervol om als een baviaan door het leven te gaan, te pakken wat je pakken kan, en egoïsme te verwarren met mannelijkheid. Trots staat bij hen gelijk aan autoritair leiderschap en nationalisme. De succesvolle toe-eigening van deze begrippen door mannen die zo overduidelijk zónder enige eer of deugd door het leven gaan, bewijst ironisch genoeg hun gelijk; het Westen is inderdaad eerloos geworden.

Nederland is misschien nog wel het ergst. Onze politieke leiders zijn al decennialang managers die het volledig laten afweten wanneer het onderscheid tussen goed en fout juist heel erg pregnant is. Net als ons koningshuis, dat vanzelfsprekend bestaat dankzij de kunst van het vóór laten gaan van het Fressen op de Moral. Eerloos ook als de NPO, waar onlangs een fascistische en racistische omroep mocht toetreden. Eerloos als ons bedrijfsleven, dat pas ophoudt met winstbejag wanneer de Russen in Glanerbrug staan. Eerloos als zovele burgers, die coronamaatregelen vergeleken met de Holocaust.

Ondertussen wordt in de debiliteit van het nationale debat zelfs een imperialistische oorlog in een decadent cultuurdebatje gegoten. Domrechts vindt dat door alle westerse aandacht voor racisme en discriminatie Poetin wel móest aanvallen, terwijl de andere kant het kwaad met ondraaglijke mutserigheid poogt te psychologiseren, alsof het om overspel gaat. Want zou die veroveringsoorlog van Poetin niet gewoon komen door een gebrek aan moederliefde? Vlad, waarom ben je zo bóós? Passief-agressieve oorlogsvoering als antwoord op imperialisme; het is misschien wel het eindstation van westerse decadentie.

In een eerloze samenleving kunnen politici in onze Tweede Kamer ongestraft moslims vergelijken met ongedierte en oproepen tot buitenwettelijke coronatribunalen. In een eerloze samenleving maken we van privéaangelegenheden voortdurend een publieke zaak, en reageren we met gelatenheid op de verwoestende invloed van sociale media. In een eerloze samenleving wordt vals fatsoen steevast hoger aangeslagen dan terechte woede.

Alexis de Tocqueville, paradoxaal genoeg door Thierry Baudet als ‘grondlegger van FVD’ omarmd, zei ooit: ‘vrijheid kan niet zonder eer’. Welnu, het wordt tijd dat we de begrippen eer, trots en mannelijkheid terugveroveren op de eerloze klasse der proletenpopulisten, om onze vrijheid te beschermen. Want hoewel het klopt dat vrijwel alle boeven mannen zijn, moeten we niet vergeten dat vrijwel alle helden óók mannen zijn. Wie inspiratie nodig heeft, hoeft alleen maar naar de Oekraïense president Zelenski te kijken.